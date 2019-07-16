Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД

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ЦИК обвинил кандидатов в слабости из-за призывов выйти на митинги

Встреча в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с кандидатами в Мосгордуму закончилась безрезультатно. Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что не удовлетворен ее результатами: кандидаты хотели говорить с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и рассчитывали, что она даст оценку происходящему еще до того, как окружные комиссии вечером начнут принимать решения об отказе в регистрации независимых кандидатов. «Но нас отправили по бюрократическому пути, а по моему опыту это путь всегда самый безрезультатный», – подытожил Митрохин. Формально в ЦИК подтвердили, что ошибки операторов при вводе подписей в электронные системы для проверки не являются основанием для их отбраковки. Но так как ЦИК отказал в просьбе направить своих представителей в комиссии, эта позиция, скорее всего, не будет услышана на местах, рассуждает Митрохин.

В свою очередь зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в комиссии пока не расценивают ситуацию как кризисную, а попытка решить проблему через улицу говорит о слабости позиции кандидатов. «Но время для обращения в ЦИК еще не наступило», – успокаивал Булаев: сюда можно будет обжаловать решение Мосгоризбиркома, если он подтвердит отказы окружных комиссий в регистрации.

Что касается многочисленных жалоб вполне реальных москвичей на признание их несуществующими, то в ЦИК пока не видели ни одного подтвержденного случая, когда подпись такого избирателя была признана недействительной, заявил Булаев. В том числе с подписью профессора ВШЭ Елены Лукьяновой все оказалось в порядке, знает он. Все подобные истории «вбрасываются» для того, чтобы вывести людей на улицы, утверждает Булаев.

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального. От Новопушкинского сквера, где началась акция, люди двинулись к мэрии Москвы, затем к Мосгоризбиркому, где кандидаты заявили, что устроят бессрочный протест. По данным МВД, в акции участвовало около 1000 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 г. «ОВД-инфо» сообщило о задержании 39 человек.