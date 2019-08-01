Шри-Ланка введет бесплатные туристические визы для россиян
Шри-Ланка предложит гражданам почти 50 стран, включая Россию, бесплатные туристические визы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ.
Эту информацию подтвердил министр по развитию туризма Шри-Ланки, но деталей не привел. Неназванный чиновник из министерства рассказал, что предложение будет действовать как минимум шесть месяцев, после чего будет проведена оценка того, сколько от введенной меры было потеряно. Ранее визы стоили от $20 до $40.
Помимо России в перечень стран, которым будет выдаваться бесплатная виза, входят страны Евросоюза, США, Китай, Индию, Великобританию.
Как отмечает Reuters, страна пытается привлечь туристов после апрельских терактов, в результате которых погибли более 250 человек, включая 45 иностранцев. В мае туристический поток упал на 70,8% — это самый низкий уровень с момента окончания гражданский войны на Шри-Ланке, закончившейся в 2009 г.