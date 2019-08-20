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«Роснефть» сообщила о сокращении добычи из-за ограничений «Транснефти»

«Роснефть» сократила добычу нефти на 1,7 млн т из-за ограничения ее приема «Транснефтью» с 1 мая по 15 июля 2019 г., говорится в сообщении компании. На объеме добычи также негативно сказалось исполнение квот в рамках соглашения ОПЕК+. Всего за II квартал «Роснефть» снизила добычу углеводородов на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

При этом в годовом выражении добыча углеводородов во II квартале выросла на 0,1% до 5,71 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а за первое полугодие увеличилась на 1,8% до 5,81 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

В мае «Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти на 900 000 т, писал Reuters со ссылкой на источники. Это произошло на фоне сбоя в экспорте из-за загрязнения нефти, попавшей в трубопровод «Дружба».

В июле «Роснефть» заявила, что вынуждена снизить добычу «Юганскнефтегаза» из-за сокращения приема сырья «Транснефтью» после загрязнения трубопровода «Дружба». По словам представителя «Транснефти», прием нефти «Юганскнефтегаза» был уменьшен на 0,5% его годовой добычи (около 350 000 т) и такой объем легко компенсируется до конца года. В компании отметили, что в системе магистральных трубопроводов скопилось 3,5 млн т нефти, сданной «Роснефтью» без пункта назначения.