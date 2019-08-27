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«Ренова» решила выйти из бизнеса по выращиванию овощей в теплицах

Компания «Гринхауз» подала в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) ходатайство о покупке долей в уставном капитале ООО «Теплицы регионов», пишет РБК. В течение месяца служба должна рассмотреть заявку.

Бенефициарами ООО «Гринхауз» являются Александр и Дмитрий Лашины, а также Игорь и Максим Соколовы – основатели и владельцы агропромышленной группы «Долина овощей». «Теплицы регионов» – это проект владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, отмечает РБК. В конце прошлого года «Ренова» снизила долю в ООО «Теплицы регионов» – сейчас структуре «Реновы» принадлежит только 49%, 51% компании принадлежит АО «Комплекспром», бенефициаром которого является Светлана Климентьева, уточняет издание. Дмитрий Лашин подтвердил РБК, что «Долина овощей» собирается купить долю в «Теплицах регионов» с целью «стратегического управления». Сумму сделки и ее условия Лашин не раскрыл. По его словам, купить актив предложила сама «Ренова».

Представитель «Реновы» сообщил РБК, что группа выходит из «Теплиц регионов», так как эта инвестиция не является больше приоритетной и профильной. Сумму сделки он также не раскрыл. Источник издания, близкий к сделке, сообщил, что помимо пакета Вексельберга «Гринхауз» также купит 2% «Теплиц регионов» у АО «Комплекспром».

Представитель «Теплиц регионов» объяснил смену собственников тем, что сейчас инвестиционная фаза в строительство теплиц завершается и начинается операционная фаза развития бизнеса, для которой необходимы отраслевая экспертиза и глубокое знание отрасли.

«Ренова» зашла в тепличный бизнес два года назад. В феврале 2017 г. группа сообщила о планах построить 100 га теплиц в ключевых регионах своего присутствия: Свердловской области, Республике Коми, Пермском крае и Чувашии. В строительство теплиц «Ренова» собиралась инвестировать 25 млрд руб.