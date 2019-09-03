Бывшему владельцу Антипинского НПЗ предъявили новое обвинение в растрате
Владельцу ГК «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявили новое обвинение в особо крупной растрате, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердил его адвокат Тимур Хутов.
По словам собеседника агентства, речь идет о растрате нескольких сотен миллионов рублей. Хутов рассказал, что следствие оспаривает законность и целесообразность нескольких сделок, заключенных от имени Антипинского НПЗ гендиректором Геннадием Лисовиченко, а также считает не в полной мере исполненным кредитный договор между предприятием и Сбербанком.
Тверской суд арестовал Мазурова на два месяца 15 июля. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа.
Антипинский НПЗ принадлежал Мазурову до мая 2019 г. Сейчас предприятие через кипрский офшор Vikay на 80% принадлежит азербайджанской Socar и Сбербанку.