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New Stream Trading подала иск против Антипинского НПЗ и Сбербанка в Лондоне

Швейцарская трейдинговая компания New Stream Trading (NST) 10 сентября подала в Лондонский международный третейский суд запрос об арбитраже из-за спора с Антипинским НПЗ и Сбербанком, которые «причинили ей ущерб в сотни миллионов долларов», передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании New Stream («Новый поток»).

По информации истца, причиной обращения в суд стал значительный ущерб, причиненный компании действиями сторон-ответчиков, «включая среди прочего дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, и действия Сбербанка в качестве основного кредитора на НПЗ». NST указывает, что в свете сложившейся ситуации компания решила отстаивать в суде свои права и восстанавливать репутацию. В пресс-службе Сбербанка ТАСС сообщили, что официально не получали никаких исковых требований от New Stream Trading.

По информации «Коммерсанта», New Stream Trading фактически принадлежит владельцу «Нового потока» Дмитрию Мазурову, хотя номинально ею владеет его сестра Ксения.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода). В июле банк подал два заявления в МВД с просьбой возбудить уголовное дело по факту нанесения ущерба заводу и невозврата кредита в $100 млн. Кроме того, Антипинский НПЗ под управлением Сбербанка задолжал международным и российским трейдерам 13 млрд руб., писал РБК.

13 июля Мазурова задержали, ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под арест до 12 сентября. В сентябре на Антипинском НПЗ была введена процедура наблюдения.