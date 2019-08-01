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РБК узнал о 13 млрд рублей долга Антипинского НПЗ перед трейдерами

Антипинский НПЗ под управлением Сбербанка задолжал международным и российским трейдерам 13 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на заявление о банкротстве завода (копия документа имеется у РБК). В частности, предприятие имеет долг перед 9 трейдерами, в том числе, перед «дочкой» французской Total - TOTSA. Помимо этого Антипинский НПЗ задолжал BB Energy, AustroFin и Petroforce. Самый большой долг в 3 млрд руб. предприятие имеет перед Socar Trading S.A., «дочкой» азербайджанской госкомпании Socar, претендующей на покупку должника.

Как отмечает издание, большинство контрактов, по которым Антипинский НПЗ не поставил нефтепродукты трейдерам, были заключены в этом году, после того, как завод перешел под управление Сбербанка. В 2018 г. предприятие заключило контракты с Transchemie и Socar Trading S.A. Источник, близкий к Socar Trading S.A., рассказал, что азербайджанский трейдер заключил с НПЗ контракт на поставку бензина на экспорт в марте 2018 г. Условия контракта выполнялись до весны 2019 г., до того момента, как «дела стали совсем плохи», пояснил он.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года — банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода). В июле банк подал два заявления в МВД с просьбой возбудить уголовное по факту нанесения ущерба заводу и невозврата кредита в $100 млн. 13 июля Мазурова задержали, ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под арест до 12 сентября. Общий долг завода перед Сбербанком оценивается в $5 млрд. Помимо этого Антипинский НПЗ должен 20 млрд руб. Промсвязьбанку, 16 млрд руб.МКБ, 15,2 млрд руб. VTBCapitalTrading, Интерпромбанку — 8 млрд руб.