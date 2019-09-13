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Леонид Богуславский продал долю в Ozon

Основатель RTP Global Леонид Богуславский продал свою долю в Ozon Holdings Ltd, головной компании интернет-ритейлера Ozon, основным акционерам Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Богуславский подтвердил газете, что вышел из капитала компании, но не уточнил размер доли и покупателей. В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались.

Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта». Он выходил из капитала в два раунда, по итогам второго из которых компания была оценена в сумму около 40 млрд руб., то есть весь пакет бизнесмена мог стоить около 3,2 млрд руб.

По состоянию на 12 сентября два фонда Baring Vostok владеют в совокупности 42% Ozon, свидетельствуют данные кипрского реестра. У структур АФК «Система» находятся 37,2% ритейлера.

Ozon – один из крупнейших российских интернет-ритейлеров. Согласно прогназам Data Insight, по итогам 2019 г. компания может занять 6% рынка онлайн-ритейла в стране и стать третьим среди всех российских онлайн-магазинов после Wildberries и «Ситилинк».