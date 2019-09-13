Чубайс назвал позорными дела Серебренникова и Калви
В России наблюдается полное неверие бизнеса в то, что он будет защищен, заявил гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс. Причиной тому, по его мнению, является работа правоохранителей, которые возбуждают уголовные дела в отношении бизнесменов в тех случаях, где можно было бы решить спор в арбитражном или общегражданском суде.
«В ситуации, когда есть конфликт между бизнесменами, который можно было бы разрешить нормальным арбитражным или общегражданским судом, у нас появляется уголовное дело. Их список бесконечен: от позорного дела [Кирилла] Серебренникова (развалившегося, слава тебе Господи) до не менее позорного дела [Майкла] Калви. И между ними сотни тысяч [дел], которых мы не видим», – сказал Чубайс, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.
При этом гендиректор «Роснано» подчеркнул, что не предлагает реформу правоохранительной системы. «У меня есть более скромное предложение: давайте изменим целеполагание. Давайте попробуем спросить с правоохранительной системы за то, что написано в нашей российской Конституции. Давайте попробуем сказать: "Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь? Ты ж, по сути дела, сегодня все гражданское законодательство вместе с судебным процессом подменяешь уголовным"», – заявил Чубайс.
Президент Сбербанка Герман Греф, тоже присутствовавший на пленарной сессии, назвал предложение Чубайса бессмысленным, потому что его невозможно реализовать, а его самого – романтиком.
«Хорошо бы, чтобы все правоохранители начали вдруг защищать бизнес и закрывать уголовные дела. А что они их открывают? Они же зарабатывают на этом», – сказал Греф. Он добавил, что если бы правоохранителям платили за закрытые дела, то они бы стали возбуждать их в два раза больше, чтобы потом закрывать. При этом Уголовно-процессуальный кодекс, по мнению Грефа, можно трактовать как угодно, поэтому «можно делать, что захочешь».
Режиссер Кирилл Серебренников является фигурантом дела «Седьмой студии», которое 11 сентября было возвращено в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Серебренников в апреле был переведен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 11 сентября суд отменил подписку о невыезде ему и другим фигурантам дела, а само дело вернул в прокуратуру.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви и пятеро его деловых партнеров были арестованы в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Бизнесмены вину отрицают и связывают дело с акционерным конфликтом. В апреле Калви был переведен под домашний арест.
Хроника преследований российских бизнесменов
Кто: Основатель инвестиционной компании Baring Vostok
Статья: 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
15 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В апреле меру пресечения смягчили, отправив Калви под домашний арест. По делу арестованы еще пять человек, четверо фигурантов дела не считают себя виновными. Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев признал вину и дал показания на других обвиняемых
Кто: Бывший министр по делам открытого правительства
Статья: 210 ч. 3 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере).
26 марта Абызова задержали и предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.
В мае в квартире Михаила Абызова нашли наркотики. Однако, по словам его адвоката, отпечатков пальцев бывшего министра на пакетике с наркотиками не обнаружено
Кто: Владелец банка «Югра»
Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
19 апреля 2019 г. Хотин был задержан и заключен под домашний арест. Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний. Иски банка к Хотину связаны с ситуацией вокруг банка «Югра», у которого в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию. Возбуждено уголовное дело: Хотину вменяют растрату 7,5 млрд руб.
20 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с Хотиным структурам на 16,8 млрд руб.
Кто: Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко»
Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
20 июня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого на два месяца. Он был задержан по факту хищения денежных средств у банка «Кредит экспресс». Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также несколько сотрудников похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой
Кто: Один из основателей компании «Вимм-билль-данн»
Статья: 159 УК (мошенничество)
18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.
Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание»
Кто: Основатель и председатель совета директоров группы «Рольф»
Статья: 193.1 ч. 3 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова. По данным следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской Panabel Limited акций компании «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
Петров в интервью «Ведомостям» заявил, что не планирует «возвращаться туда, где (ему) собираются что-то пришить»