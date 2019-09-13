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Чубайс назвал позорными дела Серебренникова и Калви

В России наблюдается полное неверие бизнеса в то, что он будет защищен, заявил гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс. Причиной тому, по его мнению, является работа правоохранителей, которые возбуждают уголовные дела в отношении бизнесменов в тех случаях, где можно было бы решить спор в арбитражном или общегражданском суде.

«В ситуации, когда есть конфликт между бизнесменами, который можно было бы разрешить нормальным арбитражным или общегражданским судом, у нас появляется уголовное дело. Их список бесконечен: от позорного дела [Кирилла] Серебренникова (развалившегося, слава тебе Господи) до не менее позорного дела [Майкла] Калви. И между ними сотни тысяч [дел], которых мы не видим», – сказал Чубайс, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

При этом гендиректор «Роснано» подчеркнул, что не предлагает реформу правоохранительной системы. «У меня есть более скромное предложение: давайте изменим целеполагание. Давайте попробуем спросить с правоохранительной системы за то, что написано в нашей российской Конституции. Давайте попробуем сказать: "Дорогая правоохранительная система, ты ж сегодня что делаешь? Ты ж, по сути дела, сегодня все гражданское законодательство вместе с судебным процессом подменяешь уголовным"», – заявил Чубайс.

Президент Сбербанка Герман Греф, тоже присутствовавший на пленарной сессии, назвал предложение Чубайса бессмысленным, потому что его невозможно реализовать, а его самого – романтиком.

«Хорошо бы, чтобы все правоохранители начали вдруг защищать бизнес и закрывать уголовные дела. А что они их открывают? Они же зарабатывают на этом», – сказал Греф. Он добавил, что если бы правоохранителям платили за закрытые дела, то они бы стали возбуждать их в два раза больше, чтобы потом закрывать. При этом Уголовно-процессуальный кодекс, по мнению Грефа, можно трактовать как угодно, поэтому «можно делать, что захочешь».

Режиссер Кирилл Серебренников является фигурантом дела «Седьмой студии», которое 11 сентября было возвращено в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Серебренников в апреле был переведен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 11 сентября суд отменил подписку о невыезде ему и другим фигурантам дела, а само дело вернул в прокуратуру.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и пятеро его деловых партнеров были арестованы в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Бизнесмены вину отрицают и связывают дело с акционерным конфликтом. В апреле Калви был переведен под домашний арест.

Хроника преследований российских бизнесменов