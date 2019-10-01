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AliExpress начала продавать ювелирные изделия в России

Всемирная торговая площадка AliExpress начала продавать ювелирные изделия через созданный для российского рынка сервис Tmall в партнерстве с сетями Sunlight и Sokolov, рассказал газете «Коммерсантъ» представитель площадки в России. Ассортимент состоит более чем из 10 000 товаров, в том числе изделий из золота, серебра и драгоценных камней. Продавцы для доставки будут привлекать крупнейшие курьерские сети, отметили в компании.

Гендиректор AliExpress в России Лю Вэй заявил «Коммерсанту», что бижутерия давно пользуется большим спросом у покупателей из-за границы. Теперь российская площадка может стать «одной из пионеров в онлайн-продажах ювелирных изделий», сказал он.

Как отмечает «Коммерсантъ», онлайн-ритейлеры Wildberries, Lamoda, Ozon уже запустили продажу украшений из драгоценных металлов и камней. С момента появления категории ювелирных изделий на Ozon в феврале каждый месяц продажи в этом сегменте увеличивались на 40%, а с июля – уже на 70% ежемесячно, рассказала газете директор по развитию бизнеса в Ozon Илоанга Ершова. На площадке Ozon сейчас представлено около 15 000 товарных наименований, отметила она.

В начале 2018 г. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что россияне интересуются покупкой ювелирных изделий онлайн. По данным ассоциации, в 2016 г. через интернет был продан 1% такой продукции на общую сумму 1,8 млрд руб., в 2017 г. – уже 3% на 5,6 млрд руб. Прогноз АКИТ на 2018 г. был на уровне 7% ювелирных украшений на 14 млрд руб.

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