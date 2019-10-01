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Власти отказались от строительства ТЭС на российских экспериментальных турбинах

Правительство отказалось от строительства теплоэлектростанций (ТЭС) на экспериментальных турбинах российского производства в пользу конкурентного отбора для широкого круга поставщиков, в числе которых GE и Siemens, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет об отказе от российских газовых турбин большой мощности 1,4 ГВт. Возможность отказа обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 24 сентября. В целом предложение им было одобрено, рассказали источники газеты. В аппарате Козака и Минэнерго заявили, что окончательное решение еще не принято. В Минпромторге не стали комментировать эту информацию, сославшись на отсутствие протокола совещания.

Ранее было одобрено строительство газовой ТЭС на 1,4 ГВт в Каширском районе Подмосковья по дорогостоящему механизму конкурентного отбора мощности новой генерации. Расходы на реализацию этого проекта Минэнерго предварительно оценивало в 100 млрд руб. Изначально проект был создан для обкатки турбин, находящихся под санкциями «Силовых машин» Алексея Мордашова. Как отмечает «Коммерсантъ», «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» обсуждают сейчас создание СП с GE и Siemens. Планы по выпуску газовых турбин большой мощности есть и у консорциума ОДК «Ростеха», «Интер РАО» и «Роснано».

По словам источников газеты, отбор поставщиков может состояться в 2026–2028 гг., к этому сроку иностранные компании должны локализовать машины большой мощности.

В июле этого года правительство ограничило иностранным компаниям доступ на рынок больших газовых турбин. Речь идет о производителях газовых турбин мощностью 35–499 МВт с иностранным капиталом более 50%. Теперь эти компании не смогут локализовать производство в России и получить статус «российской» для своей продукции. Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 22 июля.