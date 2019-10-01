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Власти отказались от строительства ТЭС на российских экспериментальных турбинах

Ведомости
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Правительство отказалось от строительства теплоэлектростанций (ТЭС) на экспериментальных турбинах российского производства в пользу конкурентного отбора для широкого круга поставщиков, в числе которых GE и Siemens, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет об отказе от российских газовых турбин большой мощности 1,4 ГВт. Возможность отказа обсуждалась на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 24 сентября. В целом предложение им было одобрено, рассказали источники газеты. В аппарате Козака и Минэнерго заявили, что окончательное решение еще не принято. В Минпромторге не стали комментировать эту информацию, сославшись на отсутствие протокола совещания.

Ранее было одобрено строительство газовой ТЭС на 1,4 ГВт в Каширском районе Подмосковья по дорогостоящему механизму конкурентного отбора мощности новой генерации. Расходы на реализацию этого проекта Минэнерго предварительно оценивало в 100 млрд руб. Изначально проект был создан для обкатки турбин, находящихся под санкциями «Силовых машин» Алексея Мордашова. Как отмечает «Коммерсантъ», «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» обсуждают сейчас создание СП с GE и Siemens. Планы по выпуску газовых турбин большой мощности есть и у консорциума ОДК «Ростеха», «Интер РАО» и «Роснано».

По словам источников газеты, отбор поставщиков может состояться в 2026–2028 гг., к этому сроку иностранные компании должны локализовать машины большой мощности.

В июле этого года правительство ограничило иностранным компаниям доступ на рынок больших газовых турбин. Речь идет о производителях газовых турбин мощностью 35–499 МВт с иностранным капиталом более 50%. Теперь эти компании не смогут локализовать производство в России и получить статус «российской» для своей продукции. Соответствующее постановление было подписано премьером Дмитрием Медведевым 22 июля.

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Сбербанк запустил в мобильном приложении переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

Ведомости
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Сбербанк запускает сервис международных переводов на карты Visa и Mastercard в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Для того чтобы сделать перевод, клиенту нужно войти в приложение, выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» — «По номеру карты», ввести номер карты получателя и указать сумму, валюту перевода, а также фамилию и имя получателя.

Срок доставки составит несколько минут, обещает Сбербанк. В некоторых случаях перевод может зачисляться дольше, но не более трех рабочих дней, отмечает кредитная организация.

Деньги можно переводить в любую страну, исключения — США, Тайвань, Куба, Иран, КНДР, Сомали, Сирия и Япония. Перевод можно сделать в рублях, долларах и евро, сумма не должна превышать 150 000 руб. или эквивалента в валюте.

Комиссия составит 1% от суммы независимо от валюты.

Опция будет сначала доступна пользователям  устройств на платформе Android, а позже она появится и на iPhone. 

Ранее в сентябре в «Сбербанк Онлайн» появилась возможность пополнения карт Сбербанка с карт сторонних банков. Комиссия за новую услугу составляет 1,2%, но не менее 30 руб. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия не взимается. «Эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная – карта Сбербанка», – отмечала пресс-служба банка.

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AliExpress начала продавать ювелирные изделия в России

Ведомости
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Всемирная торговая площадка AliExpress начала продавать ювелирные изделия через созданный для российского рынка сервис Tmall в партнерстве с сетями Sunlight и Sokolov, рассказал газете «Коммерсантъ» представитель площадки в России. Ассортимент состоит более чем из 10 000 товаров, в том числе изделий из золота, серебра и драгоценных камней. Продавцы для доставки будут привлекать крупнейшие курьерские сети, отметили в компании.

Гендиректор AliExpress в России Лю Вэй заявил «Коммерсанту», что бижутерия давно пользуется большим спросом у покупателей из-за границы. Теперь российская площадка может стать «одной из пионеров в онлайн-продажах ювелирных изделий», сказал он.

Как отмечает «Коммерсантъ», онлайн-ритейлеры Wildberries, Lamoda, Ozon уже запустили продажу украшений из драгоценных металлов и камней. С момента появления категории ювелирных изделий на Ozon в феврале каждый месяц продажи в этом сегменте увеличивались на 40%, а с июля – уже на 70% ежемесячно, рассказала газете директор по развитию бизнеса в Ozon Илоанга Ершова. На площадке Ozon сейчас представлено около 15 000 товарных наименований, отметила она.

В начале 2018 г. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что россияне интересуются покупкой ювелирных изделий онлайн. По данным ассоциации, в 2016 г. через интернет был продан 1% такой продукции на общую сумму 1,8 млрд руб., в 2017 г. – уже 3% на 5,6 млрд руб. Прогноз АКИТ на 2018 г. был на уровне 7% ювелирных украшений на 14 млрд руб.

Главные ювелирные украшения 2019 года

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Политика
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МВД заявило об усилении контроля за уголовными делами по статьям о наркотиках

Ведомости
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МВД приняло дополнительные меры по контролю за уголовными делами по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Ведомство считает, что это позволит сократить число необоснованных решений по таким делам.

В частности, во многих региональных органах внутренних дел действуют распоряжения, согласно которым начальники следственных подразделений должны лично изучать материалы доследственных проверок, в том числе по делам о незаконном обороте наркотиков. Организован внутриведомственный контроль, уголовные дела, подлежащие прекращению, заблаговременно изучают и согласовывают решения по ним.

МВД отметило, что по итогам первой половины 2019 г. число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 1,3%. Однако на 51,2% возросло количество выявленных фактов сбыта.

В июне полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. Дело вызвало общественный резонанс, и вскоре с журналиста сняли все обвинения из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо наладить в стране контроль за работой правоохранительных органов, чтобы такие ситуации не повторялись. При этом он выступил против смягчения наказания за хранение и оборот наркотиков.

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Политика
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«Коммерсантъ» рассказал подробности о передаче взяток полковнику ФСБ Черкалину

Ведомости
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Бывший начальник управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, получал деньги от банкиров прямо у входа в здание управления или в кафе на Лубянской площади, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы.

По одному из эпизодов в деле Черкалина взяткодателем проходит бывший владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян. В 2013 г. Горбатов познакомился с Ходжояном, которого Мазанов назначил своим советником по решению вопросов с правоохранительными и контролирующими органами. Горбатов сам отказался играть роль «крыши» для КБ «Транспортный», но предложил Черкалину помогать банку за вознаграждение. Согласно материалам следствия, Мазанов предлагал платить ему за конкретную работу или действия, но Черкалин настоял, чтобы ему ежемесячно выплачивали по $50 000 за «общее покровительство».

С ноября 2013 г. по февраль 2015 г. Горбатов передавал Черкалину деньги на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ. Всего таким образом Черкалин получил $750 000. Кроме того, банк выплатил ему премию в $100 000 за помощь при проверке ЦБ.

Черкалина арестовали в апреле 2019 г. вместе с экс-сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. При обысках по делу у них были найдены деньги и ценности на общую сумму 12 млрд руб. В августе Генпрокуратура попросила суд конфисковать имущество семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб.

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Предправления «Союзмультфильма» возглавит киностудию имени Горького

Ведомости
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Председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву назначили временно исполняющим обязанности генерального директора Центральной киностудии имени Горького, сообщили ТАСС в пресс-службе Росимущества.

Кандидатура Слащевой была одобрена с учетом позиции Минкультуры, отметили в ведомстве. Слащева рассказала агентству, что направила необходимый для назначения пакет документов в Росимущество на прошлой неделе.

Киностудией почти 10 лет руководил Сергей Зернов. 13 сентября стало известно, что он ушел в отставку. Собеседники «Ведомостей» объяснили его уход тем, что работой Зернова был недоволен Минкульт, к деятельности студии были вопросы и у совета директоров.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького – одна из крупнейших и старейших в России. Она оказывает услуги съемки и создания контента частным кинокомпаниям, а также сама производит фильмы. В советское время студия выпустила такие картины, как «Путевка в жизнь», «Анна на шее», «А зори здесь тихие…», «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего» и др.

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Политика
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Штраф для уклонистов от армии могут увеличить в шесть раз

Ведомости
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В России могут увеличить в шесть раз штраф для тех, кто уклоняется от службы в армии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, вопрос увеличения штрафа прорабатывается. Сейчас его размер начинается от 500 руб., напомнил Бурдинский. Он также отметил, что с 2014 г. число уклонистов сократилось почти в 4 раза – с более чем 6000 человек до 1600.

В феврале в Госдуме предложили увеличить в 10 раз штраф для призывников, которые не явились в военкомат и не встали на учет. В пояснительной записке отмечалось, что действующий размер штрафов, который был установлен в 2007 г., несоизмерим с совершаемыми деяниями и не способствует формированию законопослушного поведения граждан.

Политика
Новости

МИД России прокомментировал новые санкции США

Ведомости
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Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России. Ведомство считает, что попавшие под них россияне, коммерческие организации, воздушные и морские суда были выбраны произвольно.

«Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным», – отмечается в сообщении министерства.

По мнению российского МИДа, подобные шаги отражают внутриполитический кризис США. Министерство пообещало ответить на новые ограничения и призвало американскую сторону «прекратить бестолковые игры в санкции».

США 30 сентября ввели санкции против Игоря Нестерова и Дениса Кузьмина. По данным американского минфина, они связаны с Агентством интернет-исследований, известным как «фабрика троллей». Ранее организацию обвиняли во вмешательстве в выборы США в 2016 г. Кроме того, новые ограничения были введены против трех самолетов и яхты, которые, по информации США, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину, а также компаний, которые он использует для управления своей «роскошной личной собственностью».

Бизнес
Новости

В России заработала система маркировки самых дорогих лекарств

Ведомости
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В России заработала система обязательной маркировки лекарств, предназначенных для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» (7ВЗН) и закупаемых на средства федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении оператора системы «Честный знак» – Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С 1 октября на каждую упаковку препаратов должен наноситься код, по которому можно проследить путь препарата до его выдачи в аптеке. «Это позволит гарантировать подлинность лекарств и осуществлять полную прослеживаемость от производства до выдачи потребителю», – говорится в сообщении. С 1 января 2020 г. маркировка станет обязательной для всех лекарств.

По программе «7 высокозатратных нозологий» государство закупает самые дорогие лекарства, тендеры проводит Минздрав: средняя цена препарата по итогам 11 месяцев 2018 г. – 10 711 руб., по данным AlphaRM. Программа существует с 2008 г., с 2019 г. к изначальным семи нозологиям были добавлены препараты для лечения пяти орфанных, т. е. редких, заболеваний: гемолитико-уремического синдрома, юношеского артрита и мукополисахаридоза трех типов.

Все участники, поставляющие лекарства из перечня, уже зарегистрированы в системе маркировки, уточнили в ЦРПТ. Сегодня препараты для этой программы производят 49 компаний на территории России и 27 иностранных компаний, писала «Российская газета». Пациентам, страдающим этими редкими и наиболее дорогостоящими в лечении заболеваниями, препараты закупаются за счет федерального бюджета и выдаются бесплатно.

Экономика
Новости

Бабич стал первым заместителем Орешкина

Ведомости
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Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Олега Осипова. Источник РБК в министерстве добавил, что соответствующий документ был подписан в минувшие выходные.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил в своем Instagram, что представил кандидатуру Бабича на эту должность, отметив, что тот проявил себя с самой лучшей стороны за три месяца работы в министерстве. В беседе с РБК Орешкин уточнил, что базовый функционал у Бабича сохранится – это СНГ и интеграционные процессы. При этом «на первого зама всегда ложится большое количество общеминистерских вопросов», отметил чиновник. Всего у главы Минэкономразвития 14 заместителей. Должность первого зама оставалась вакантной три года после ухода Алексея Лихачева на пост руководителя «Росатома».

Бабичу 50 лет, он был первым зампредом правительств Московской и Ивановской областей, возглавлял правительство Чечни. Был депутатом Госдумы, в 2011–2018 гг. – полпредом президента в Приволжском федеральном округе. После этого был назначен чрезвычайным и полномочным послом, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Эту должность Бабич занимал С 24 августа 2018 г. по 30 апреля 2019 г.

В конце апреля президент Владимир Путин освободил его от дипломатической должности. Источник РБК, близкий к Кремлю, говорил, что белорусский лидер Александр Лукашенко был недоволен Бабичем. Другой собеседник уточнял, что Лукашенко негласно запретил контакты Бабича с белорусскими официальными лицами. В июне Бабича назначили заместителем министра экономического развития, отвечающим за взаимодействие с СНГ и вопросы, связанные с Союзным государством России и Белоруссии.

Политика
Новости

Руководство онкоцентра им. Блохина написало жалобу на недовольных врачей

Ведомости
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Руководство Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина написало жалобу на врачей, угрожающих уволиться из-за конфликта в медучреждении, передает агентство «Москва» со ссылкой на директора медучреждения Ивана Стилиди.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждают, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует сложившийся коллектив» ради продвижения своих людей. Врачи написали заявления об увольнении и намерены уйти, если новое руководство центра не отстранят. Они также требуют обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам и провести аудит строительства новых корпусов центра. По их словам, уволиться готовы 26 сотрудников центра. В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина) возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения.

В Кремле сообщили, что в курсе конфронтации между врачами и руководством медучреждения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Министерство здравоохранения сможет разрешить конфликт.

«Руководство НМИЦ онкологии им. Н. Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга», – заявил Стилиди журналистам. По его словам, жалобы направлены на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава России Александра Румянцева и других специалистов. Он также подчеркнул, что в кадровой службе Центра им. Блохина нет ни одного заявления об уходе врачей центра, оказывающих медицинскую помощь детям.

Стилиди признал, что конфликт разгорелся после приглашения на должность директора Института детской онкологии и гематологии Светланы Варфоломеевой. «Возможно, что некоторые сотрудники имели личные амбиции занять эту позицию», – сказал он. По его мнению, обращение сотрудников онкоцентра сделано в ультимативной форме и такие действия заслуживают порицания. «В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути, были выставлены заградотряды из детей и пациентов», – сказал он (цитата по РБК).

Бизнес
Новости

Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Ведомости
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Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота – шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.

Вашингтон ввел санкции против двух входящих в группу Cosco компаний – Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian) – за якобы перевозку иранской нефти. Вторая компания напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), из-за чего CNLG также попадает под ограничения. А самому CNLG принадлежит 50% в СП с Teekay, которое теперь «соответствует определению заблокированного лица (blocked person) по правилам OFAC (управление контроля активов минфина США)», следует из сообщения Teekay. Канадская компания подчеркнула, что ищет способы разрешения ситуации.

Издание напоминает, что СП Teekay и Cosco должно было поставить проекту шесть судов: «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов», «Владимир Воронин», «Георгий Ушаков» и «Яков Гаккель». Теперь с этими судами не могут работать американские компании и граждане, а, учитывая экстерриториальный характер санкций, судам фактически закрыт доступ в иностранные порты, пояснили источники «Коммерсанта». Собеседники газеты и юристы опасаются, что их придется поставить на прикол на неопределенное время, пока санкции не будут сняты.

«Новатэк» в свою очередь заявил, что у «Ямал СПГ» есть все возможности для отгрузки СПГ потребителям, несмотря на санкции США в отношении танкеров. «Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков», – говорится в сообщении компании.

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