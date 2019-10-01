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«Интерфакс» узнал о возбуждении уголовного дела против Healthy food

Столичное управление МВД возбудило уголовное дело о нарушении санитарных правил в отношении сети вендинговых автоматов Healthy food после произошедшего летом массового отравления среди офисных сотрудников бизнес-центров в 8 административных округах Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его информации, дело было заведено накануне, 30 сентября, по ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По словам источника, летом неустановленные следствием сотрудники Healthy food осуществляли деятельность в нарушение «санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, других нормативных актов, что повлекло по неосторожности массовое заболевание и отравление людей».

Статья 236 УК предусматривает штраф в размере до 80 000 руб., обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до одного года.

С 11 июля по 1 августа этого года было выявлено 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, заявили ранее в Роспотребнадзоре. Все случаи были связаны с покупкой продукции в торговых автоматах и кафе Healthy Food. Из числа пострадавших 38 человек получили медицинскую помощь в больнице, у 66 пожаловавшихся на самочувствие выявили сальмонеллез. Ранее Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн руб. из-за выявленных нарушений. Во время Во время расследования ведомство приостановило работу комбината компании на юго-востоке Москвы, закрыло два кафе и опечатало 48 вендинговых автоматов.