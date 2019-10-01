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Hyundai объявила цены на сервис аренды автомобилей по подписке

Компания Hyundai Motor CIS объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России. С помощью мобильного приложения клиент сможет оформить подписку на модели Creta, Tucson, Santa Fe и H-1. Пользователям будут доступны три тарифа: Freedom (от 1 месяца до года), Country (от 1 дня до 1 месяца) и City (от часа до 24 часов).

Приложение Hyundai Mobility будет доступно в App Store и Google Play с 14 октября. После регистрации пользователю предложат онлайн-бронирование и онлайн-оплату выбранного автомобиля. Забрать забронированную машину можно будет на территории официальных дилеров Hyundai (сначала к сервису подключатся 12 дилерских центров в Москве).

По подписке Freedom цены на аренду машины в зависимости от модели и продолжительности составят от 29 000 до 88 000 руб. Цена подписки Country – от 3000 руб. в сутки. По подписке City пользователи смогут протестировать кроссоверы Hyundai, час аренды будет стоить от 650 руб. Все автомобили будут представлены в топовых комплектациях. Среди плюсов компания называет наличие страховки, хранение и замену зимней резины, а также бесплатное обслуживание в официальных дилерских центрах Hyundai.

О запуске сервиса компания объявила в мае. Это совместный проект Hyundai Motor CIS и инновационного центра «Сколково». «Одним из трендов современного российского автомобильного рынка является новый подход к использованию автомобиля: молодое поколение уже хочет не владеть авто, а использовать его по мере необходимости», – поясняли в компании. Инвестиции в проект производитель автомобилей оценивал в 100 млн руб.