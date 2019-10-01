Новости
Бизнес
Новости

Hyundai объявила цены на сервис аренды автомобилей по подписке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Hyundai Motor CIS объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России. С помощью мобильного приложения клиент сможет оформить подписку на модели Creta, Tucson, Santa Fe и H-1. Пользователям будут доступны три тарифа: Freedom (от 1 месяца до года), Country (от 1 дня до 1 месяца) и City (от часа до 24 часов).

Приложение Hyundai Mobility будет доступно в App Store и Google Play с 14 октября. После регистрации пользователю предложат онлайн-бронирование и онлайн-оплату выбранного автомобиля. Забрать забронированную машину можно будет на территории официальных дилеров Hyundai (сначала к сервису подключатся 12 дилерских центров в Москве).

По подписке Freedom цены на аренду машины в зависимости от модели и продолжительности составят от 29 000 до 88 000 руб. Цена подписки Country – от 3000 руб. в сутки. По подписке City пользователи смогут протестировать кроссоверы Hyundai, час аренды будет стоить от 650 руб. Все автомобили будут представлены в топовых комплектациях. Среди плюсов компания называет наличие страховки, хранение и замену зимней резины, а также бесплатное обслуживание в официальных дилерских центрах Hyundai.

О запуске сервиса компания объявила в мае. Это совместный проект Hyundai Motor CIS и инновационного центра «Сколково». «Одним из трендов современного российского автомобильного рынка является новый подход к использованию автомобиля: молодое поколение уже хочет не владеть авто, а использовать его по мере необходимости», – поясняли в компании. Инвестиции в проект производитель автомобилей оценивал в 100 млн руб.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

СКР вызвал гендиректора «Дождя» на новый допрос

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет (СКР) вновь вызвал на допрос гендиректора телеканала «Дождь» Наталью Синдееву в качестве свидетеля. Об этом она написала в Facebook, прикрепив к сообщению скриншот повестки.

Согласно повестке Синдеева должна прийти 2 октября к 16.00 мск в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Следователь, к которому должна явиться гендиректор «Дождя», — Рустам Габдулин, который ведет «московское дело», возбужденное после акций протеста в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Им же повестка и подписана.

Это будет второй допрос Синдеевой в СКР. Предыдущий прошел 10 сентября. Он касался, как сообщала она сама, освещения «Дождем» акции протеста 27 июля и об источниках финансирования телеканала. «Все [было] корректно, вежливо», — рассказывала она после допроса.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Немецкая CTS Eventim купила контрольный пакет акций российского организатора концертов Rammstein

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Международная корпорация CTS Eventim, базирующаяся в Берлине, получит контроль в российской промоутерской компании Talent Concert International (TCI), сообщили компании.

CTS Eventim занимается организацией концертов и шоу, а также продажей билетов. В России компания уже владеет агентствами «Партер.ру» и «Контрамарка.ру». TCI с 1995 г. организовывает в России гастроли и отдельные концерты отдельных исполнителей. Среди наиболее известных групп, с которыми она сотрудничает, – немецкая Rammstein.

Сделка по приобретению 51% TCI будет закрыта в ближайшие дни, отмечается в сообщении CTS Eventim. Ее параметры не раскрываются. Оставшимися 49% TCI продолжат владеть президент и основатель компании Эдуард Ратников и финансовый директор Николай Синицын. Они также сохранят за собой руководящие посты в компании. TCI станет частью Eventime Live – это подразделение, объединяющее промоутерские компании CTS Eventim в разных странах мира.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

ЕАЭС и Сингапур создадут зону свободной торговли

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Главы государств ЕАЭС и премьер Сингапура Ли Сянь Лун в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета подписали соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета, его слова приводит ТАСС.

«Это уже вторая страна наряду с Вьетнамом, с которой у нашего союза будет соответствующее соглашение», – заявил Токаев. Он добавил, что стороны прорабатывают вопросы торгово-экономического сотрудничества с Ираном. «Совместно с нашими иранскими партнерами мы сможем полноценно реализовать потенциал временного соглашения о свободной торговле с Ираном, которое вступает в силу 27 октября», – уточнил президент Казахстана.

В ходе церемонии было также подписано рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром, передает «РИА Новости».

ЕАЭС и Сингапур начали консультации о возможности заключения соглашения еще в 2015 г. В сентябре министр по торговле евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина заявляла, что зона свободной торговли с Сингапуром будет иметь сложную форму и затронет не только товары, но и торговлю услугами и инвестициями. «В результате этой специфики у нас будет пакет из семи разных соглашений», – уточняла она. Цель соглашений – упрощение процедур и снижение пошлин в тех товарных сегментах, по которым бизнес ЕАЭС хочет выходить на рынки третьих стран.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

МТС выплатит промежуточные дивиденды на 17,3 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Во вторник, 1 октября, общее собрание акционеров МТС утвердило промежуточные дивиденды в размере 8,68 руб. на обыкновенную акцию и 17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку, сообщил представитель компании Алексей Меркутов.

В марте 2019 г. компания утвердила трехлетнюю дивидендную политику, согласно которой МТС предполагала выплату 28 руб. на обыкновенную акцию и 56 руб. – на одну американскую депозитарную расписку. Выплата дивидендов на депозитарные расписки получилась выше ожидаемой: по итогам II квартала 2019 г. компания заявляла о выплате в 2019 г. примерно 56 млрд руб., по итогу суммарные выплаты превысили 57 млрд руб., уточнил Меркутов.

Дата закрытия списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 14 октября 2019 г. Выплаты по дивидендам должны завершиться не позднее 19 ноября 2019 г., сообщают в компании.

К 15.30 стоимость акций МТС на Московской бирже составила 266 руб. За год акции упали в цене примерно на 3,5%.

МТС утвердила ожидаемый размер дивидендов, уверен аналитик Sova Capital Александр Венгранович: компании нужно увеличивать дивидендную доходность на рынке телекоммуникаций, потому что это поддерживает котировку акций.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

У издания «Газета.ру» сменился главный редактор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новым главным редактором «Газеты.ру» назначен Сергей Рыбка, который до этого был редактором и ведущим радиостанции «Говорит Москва». Об этом говорится в пресс-релизе Rambler Group Александра Мамута, в которую входит это издание. В нем отмечается, что Рыбка «будет отвечать за формирование и реализацию информационной политики «Газеты.ру», развитие контента и его адаптацию для разных каналов, в том числе для агрегаторов и социальных медиа».

Развитие «Газеты.ру» предполагает «усиление новостной и аналитической составляющей, а также продвижение контента в альтернативных каналах, которые становятся все более важными и с точки зрения узнаваемости бренда, и с точки зрения привлечения читателей», цитируется в пресс-релизе управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян. «Уверен, что Сергей Рыбка, который обладает опытом как в информационной, так и в аналитической журналистике, – один из лучших кандидатов для решения этих задач», – добавил он.

«Газета.ру» основана в 1999 г. Мамут в 2012 г. стал владельцем холдинга SUP Media, в который входило это издание. Предыдущим главным редактором издания была Ольга Алексеева. Она возглавляла «Газету.ру» с 2016 г. Как отмечается в пресс-релизе, Алексеева займется новым проектом Rambler Group в сфере медиа.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Суд отказался досрочно освободить приятеля Кокорина и Мамаева

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Судья Клинцовского городского суда Брянской области отказала в условно-досрочном освобождении (УДО) Александру Протасовицкому, осужденному по делу вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом сообщила пресс-секретарь Брянского областного суда Галина Кубекина, передает «Интерфакс».

Протасовицкий должен отбывать наказание до 13 ноября 2019 г.

Остальные фигуранты дела были освобождены по УДО. Кокорин и Мамаев подали ходатайство о досрочном освобождении в начале августа, спустя месяц после того, как их этапировали в колонию. В сентябре Алексеевский суд в Белгородской области удовлетворил их просьбу. Вместе с ними был освобожден и брат Кокорина Кирилл. 17 сентября футболисты вышли из колонии.

Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали фигурантами дела о двух драках в центре Москвы, произошедших в октябре 2018 г. Их обвинили в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Пресненский суд в мае этого года приговорил всех их к реальным срокам: Кокорины получили по полтора года, а Мамаев и Протасовицкий – по году и пяти месяцам. Им сократили сроки пребывания в колонии, засчитав время, проведенное в СИЗО.

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Фотографии

Политика
Новости

Раненный возле проходной CК полковник умер в больнице

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета (СК), раненный при нападении возле проходной ведомства в Техническом переулке в Москве, умер в реанимации НИИ Склифосовского, сообщил СК.

По данным издания Baza, во время нападения пострадал полковник Владислав Капустин. Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил «Ведомостям», что пострадал именно он. Капустин занимался организацией приема граждан.

«Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось», – отмечается в сообщении. В центральном аппарате СК России возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

С нападавшим работают следователи, проводится его допрос, отмечается в сообщении ведомства. По предварительным данным, задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В СК отметили, что задержанный «проявил неадекватность поведения», в ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния.

По данным «Интерфакса», нападение совершил 39-летний житель Санкт-Петербурга по имени Сергей Григорьев. Он неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами и в момент нападения на сотрудника правоохранительных органов был в состоянии психического возбуждения.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Интерфакс» узнал о возбуждении уголовного дела против персонала Healthy Food

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Столичное управление МВД возбудило уголовное дело о нарушении санитарных правил в отношении персонала сети вендинговых автоматов Healthy Food после произошедшего летом массового отравления среди офисных сотрудников бизнес-центров в восьми административных округах Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его информации, дело было заведено накануне, 30 сентября, по ст. 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

По словам источника, летом неустановленные следствием сотрудники Healthy Food осуществляли деятельность в нарушение «санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, других нормативных актов, что повлекло по неосторожности массовое заболевание и отравление людей».

«На текущий момент мы не получали официальных уведомлений со стороны соответствующих органов и сейчас проверяем данную информацию, распространяемую в СМИ», – сообщил представитель Healthy Food «Ведомостям».

«Ведомости» направили запрос в МВД.

Статья 236 УК предусматривает штраф в размере до 80 000 руб., обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до одного года.

С 11 июля по 1 августа этого года было выявлено 97 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, заявили ранее в Роспотребнадзоре. Все случаи были связаны с покупкой продукции в торговых автоматах и кафе Healthy Food. Из числа пострадавших 38 человек получили медицинскую помощь в больнице, у 66 пожаловавшихся на самочувствие выявили сальмонеллез. Ранее Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн руб. из-за выявленных нарушений. Во время расследования ведомство приостановило работу комбината компании на юго-востоке Москвы, закрыло два кафе и опечатало 48 вендинговых автоматов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Возле проходной Следственного комитета в Техническом переулке в Москве неизвестный с ножом напал на сотрудника ведомства, передает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, раненый работал в центральном аппарате ведомства и занимался организацией приема граждан. Он выполнял служебные обязанности во время нападения. По данным издания Baza, во время нападения пострадал полковник Владислав Капустин. Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил «Ведомостям», что пострадал именно он. Врачи оказывают ему помощь – проводят операцию на сердце, поскольку удар был нанесен в область груди. При этом нападавшего задержали, его мотивы выясняют следователи.

Позже источник ТАСС сообщил о смерти Капустина после операции в НИИ Склифосовского. «Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось», – заявил собеседник агентства. Официального подтверждения этой информации нет. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, нападение совершил 39-летний житель Санкт-Петербурга по имени Сергей Григорьев. Он неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами. По данным источника агентства, Григорьев находился в состоянии психического возбуждения.

Экономика
Новости

Минтруд направил в правительство доклад о четырехдневной рабочей неделе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минтруд направил в правительство доклад о введении в России в будущем четырехдневной рабочей недели, говорится на сайте ведомства. В частности, Минтруд предложил рассмотреть вопрос о сокращении рабочей недели на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По мнению ведомства, «данный вопрос требует дальнейшего изучения».

Ведомство планирует создать специальную рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости. Во время обсуждения сокращения продолжительности рабочей недели «было выявлено, что это несет в себе риски», например, может привести к увеличению издержек на рабочую силу, подорожанию продукции, отметили в Минтруде. При этом ведомство отмечает, что существуют и положительные аспекты введения четырехдневной рабочей недели. При сохранении уровня оплаты труда это будет способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда, личностному и профессиональному развитию, считают в министерстве. По мнению Минтруда, сокращение рабочей недели также положительно повлияет на сочетание семейных и рабочих обязанностей, появится больше времени на спорт, культуру и отдых.

Премьер Дмитрий Медведев в июне предположил, что в перспективе будет осуществлен переход на четырехдневную рабочую неделю. В августе независимые профсоюзы предложили Минтруду сократить продолжительность рабочей недели при сохранении зарплат. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил ранее, что обсуждать такое предложение можно только после увеличения производительности труда и повышения доходов населения.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минздрав обвинил недовольных врачей из Центра им. Блохина в нарушении этики

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Комиссия Министерства здравоохранения России пришла к выводу, что открытое обращение онкологов по поводу конфликта в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии им. Блохина – «грубое нарушение врачебной этики», говорится на сайте ведомства. При этом требования, которые предъявляет к коллективу директор НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, отмечается в материале.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждали, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует коллектив». Всего заявления об увольнении написали 26 специалистов центра, говорилось в обращении. Они требовали отстранить новое руководство, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, а также провести аудит строительства новых корпусов центра. В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина) возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения.

После публикации обращения онкологов руководство Центра им. Блохина написало жалобу на врачей, угрожающих уволиться из-за конфликта. Директор медучреждения Иван Стилиди заявил, что конфликт разгорелся после назначения Варфоломеевой руководителем НИИ. При этом он предположил, что некоторые врачи «имели личные амбиции» занять ее должность. По его мнению, в конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты, что недопустимо.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow