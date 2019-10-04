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Правительство передало «Транснефти» контроль над пунктами приема нефти

Ведомости
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Правительство одобрило передачу «Транснефти» операционного контроля над пунктами приема нефти, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя вице-премьера Дмитрия Козака. Решение было принято на совещании у Козака по вопросам качества нефти в системе нефтепроводов «Транснефти», уточнил представитель вице-премьера Илья Джус. По его словам, это решение урегулирует разногласия участников рынка. 

По информации источников «Коммерсанта», знакомых с итогами совещания, «Транснефти» передадут контроль даже над не принадлежащими госкомпании пунктами приема нефти. Монополия несет ответственность за качество сырья, а следовательно, должна иметь возможность отслеживать процесс поступления нефти в систему, пояснил один из них. Предложение «Роснефти» о привлечении независимых сюрвейеров для проверки качества нефти в точках сдачи нефти и на выходе из системы было отвергнуто, добавил он. По слова источников, правительство также согласилось снизить норматив по содержанию хлорорганики (ХОС) в нефти до 2,2–2,5 ppm (миллионной доли), однако для этого необходимо будет скорректировать технические регламенты ЕАЭС.

«Транснефть» официально не комментирует эту информацию. Ранее компания сообщила, что по итогам восьми месяцев этого года «Роснефть» регулярно сдавала в трубопроводную систему сырье с содержанием ХОС более 1 ppm. В отдельных регионах компания сдавала нефть в систему с содержанием ХОС до 4 ppm, что «превышает уровень, приписываемый добычи «Роснефти» в 1 ppm и находится на пределе нормативных значений – до 6 ppm», отмечала «Транснефть».

В апреле Белоруссия сообщила о поставках по российскому трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти на Мозырский НПЗ. Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Белоруссия и другие страны, получавшие сырье по трубопроводу, приостановили прокачку нефти. Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, утверждал ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла другу цифру – 5 млн т нефти. Позже «Транснефть» попросила правительство передать ей контроль над пунктами сдачи нефти. «Роснефть» выступила против этого предложения. В конце августа председатель совета директоров «Роснефти» и бывший канцлер Германии Герхард Шредер предложил ужесточить норматив по содержанию ХОС до 1 ppm, а контроль за качеством сырья передать независимым специалистам.

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Россия предложила перенести из США сессии первого комитета Генассамблеи ООН

Ведомости
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Первый заместитель постреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести следующую сессию Первого комитета Генассамблеи ООН из США в другую страну, говорится на сайте постоянного представительства России при ООН. «В целях нормализации работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их сессий в 2020 г., за пределами территории США, например, в Вене или Женеве», — заявил он.

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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией

Ведомости
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Украина и Россия на следующей неделе могут совершить «масштабный обмен» удерживаемыми лицами, заявил в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. «Это буквально на следующей неделе», — передает его слова УНИАН.

Ранее, 13 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил о начале подготовки Украиной списка для проведения нового обмена. По его словам, соответствующий вопрос будет поднят во время встречи в нормандском формате (представители Украины, России, Франции и Германии — «Ведомости») в Минске. Зеленский надеялся, что встреча произойдет до конца сентября. Однако она так и не состоялась. 1 октября украинский лидер сообщил, что «последние препоны» для проведения встречи сняты. Он не стал называть конкретную дату, отметив, что она станет известна в ближайшее время.

В начале сентября Москва и Киев обменялись задержанными и заключенными по формуле «35 на 35». В результате обмена в Россию вернулся главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а на Украину — моряки, задержанные за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов. Президент России Владимир Путин ранее назвал обмен удерживаемыми лицами шагом к нормализации двусторонних отношений.

Как на Украине встретили возвращенных из России моряков и режиссера Сенцова. Фото

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Политика
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Россия поможет Китаю защититься от американских ракет

Ведомости
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Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» в четверг. По словам Путина, это кардинально повысит обороноспособность Китая; сейчас такие системы есть только у России и США.

По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, речь идет о системе предупреждения о ракетном нападении стратегического назначения, т. е. фактически о координации возможностей стратегических ядерных сил России и Китая.

Такая система поможет Китаю защититься от ракет средней и меньшей дальности, которые США намерены разместить в Азии после выхода из договора о РСМД с Россией. Об этом журналистам сказал директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин.

«Демонтаж ДРСМД был ударом больше не по России, а по Китаю, поскольку 90% его ракетных вооружений – это как раз ракеты именно этого класса. Поэтому если раньше в Китае волновались об американских, западных системах ПРО морского базирования, то сегодня все понимают, что речь идет о развертывании американцами на континенте, на территории своих союзников ракет средней дальности, направленных в первую очередь против Китая. Поэтому российско-китайское взаимодействие в этой сфере и для Китая, и для России носит приоритетный характер в плане национальной безопасности», – пояснил Лузянин. Россия – один из мировых лидеров в сфере военно-стратегических вооружений, напомнил Лузянин. Он назвал заявление Путина «судьбоносным».

Эксперт полагает, что договоренность о создании системы предупреждения может быть формализована в соглашении о военно-техническом сотрудничестве, которое вскоре может быть подписано Россией и Китаем.

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Политика
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Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить временное размещение Госдумы в здании Дома союзов. Туда также переедут сотрудники подразделений ФСО, ФСБ, МЧС и организаций, подведомственных управлению делами президента, которые обеспечивают деятельность нижней палаты парламента.

О временном переезде Госдумы в Дом союзов прошлой осенью сообщал ее председатель Вячеслав Володин. На время реконструкции основного здания там будет зал пленарных заседаний. В нынешнем зале проблемы с вентиляцией, кроме того, зал подтапливало после сильных дождей, жаловались депутаты. Реконструкция должна была пройти летом 2019 г., но в мае стало известно, что под залом были выявлены пустоты, из-за чего пришлось провести дополнительные исследования. В июне Володин сообщил, что реконструкция зала перенесена до окончания оценки состояния фундамента и проведения противоаварийных работ.

На аренду Дома союзов для Госдумы предусмотрено дополнительное бюджетное финансирование в размере 389 млн руб. в 2020 г. и около 388 млн руб. в 2021 г., выяснили «Ведомости» в сентябре. Таким образом, плата за размещение депутатов во временном здании превысит 32 млн руб. в месяц.

«Коммерсантъ» в январе писал, что на реконструкцию зданий Госдумы из федерального бюджета будет выделено 3,4 млрд руб. в 2019–2020 гг. Еще 1 млрд руб. из бюджета Москвы будет потрачен на реконструкцию палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Володин эти данные опровергал, утверждая, что стоимость реконструкции будет гораздо меньше.

Новости СМИ2
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Политика
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MGM Resorts выплатит $800 млн пострадавшим в массовом расстреле в Лас-Вегасе

Ведомости
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Компания MGM Resorts, управляющая сетью отелей, согласилась выплатить от $735 млн до $800 млн пострадавшим в массовом расстреле, произошедшем в Лас-Вегасе в 2017 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании и адвоката истцов Роберта Эглета.

В пресс-релизе уточняется, что сумма выплат будет зависеть от общего числа истцов, которые согласятся участвовать в урегулировании обвинений. Компенсации будут выплачены до конца 2020 г.

Трагедия произошла 1 октября 2017 г. на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Американец Стивен Пэддок из окна своего номера в гостинице Mandalay Bay (принадлежит MGM Resorts) начал стрелять по посетителям фестиваля, проходившего неподалеку. В результате погибли 58 человек, пострадали почти 500. Стрелок покончил с собой до того, как полиция попала в его номер.

Расстрел стал самым массовым в истории США.

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Политика
Новости

Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена

Ведомости
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Китай должен начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.

Трамп отметил, что еще не обращался напрямую к председателю КНР Си Цзиньпину с этим вопросом. «Конечно, мы об этом можем начать думать», – добавил он.

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США. Белый дом опубликовал расшифровку этого разговора. Трамп в нем действительно упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины, назначенный им, изучит эту ситуацию.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Она заявила, что его поведение во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей американского президента.

Экономика
Новости

Минфин пообещал обеспечить полную прослеживаемость расходов на нацпроекты

Ведомости
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Минфин намерен обеспечить полную прослеживаемость движения бюджетных средств, направленных на реализацию нацпроектов, говорится в подготовленных министерством «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 гг. На это обратил внимание РБК.

В частности, для повышения прозрачности Минфин уточнит отчетность об исполнении бюджетов для раскрытия информации об объемах и движении средств на реализацию нацпроектов. Кроме того, ведомство планирует расширить информационное взаимодействие федерального казначейства с региональными финансовыми органами, чтобы обеспечить оперативное получение этих данных.

Оперативный мониторинг за исполнением нацпроектов на сегодняшний день практически недоступен для общественности, писал в июле РБК. Правительство не предоставляет регулярных данных об исполнении расходов по ним в готовом виде, а Счетная палата раскрывает только квартальные данные.

За первую половину 2019 г. расходы на нацпроекты были исполнены только на треть, сообщила в августе Счетная палата. На 13 проектов из федерального бюджета в этом году должно быть потрачено 1,7 трлн руб., но к 1 июля план был выполнен лишь на 32,4%, т. е. израсходовано 559 млрд руб.

Бизнес
Новости

Продажи Lada Granta в 2019 году выросли почти на 40%

Ведомости
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«АвтоВАЗ» в январе – сентябре 2019 г. увеличил продажи Lada на российском рынке на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г., до 265 200, сообщила компания. В сентябре продажи марки выросли на 1,1% (до 31 516 шт.).

Лидером по итогам продаж с января по сентябрь были автомобили Lada Granta. Всего было продано 96 974 таких автомобиля, что на 38,2% больше прошлогодних результатов. Из них в сентябре продано 11 208 машин, этот показатель на 12,8% выше, чем в сентябре 2018 г.

Следом идет Lada Vesta: по итогам девяти месяцев было продано 83 502 автомобиля – на 9,6% больше, чем годом ранее. В сентябре продажи Lada Vesta составили 9452 штуки, что на 4,4% выше прошлогодних сентябрьских показателей.

«АвтоВАЗ» – крупнейший производитель легковых автомобилей в России. В 2018 г. он выпустил более 560 000 машин. Группа «АвтоВАЗ» входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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Политика
Новости

Блогеры выступили в защиту осужденного за твит Синицы

Ведомости
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Блогеры и журналисты выступили в защиту подмосковного менеджера Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за твит про детей силовиков, сообщает телеканал «Дождь». На сайте телеканала размещен текст открытого письма блогеров, которые настаивают, что в сообщении Синицы не было призывов к насилию.

В письме отмечается, что твит Синицы – его личное мнение о возможных последствиях жестких действий сотрудников полиции на несогласованной акции протеста 27 июля в Москве. Авторы письма призывают освободить его от уголовной ответственности.

«Мы считаем, что никого нельзя лишать свободы за высказанное мнение, а уж пять лет колонии за один твит представляется нам и вовсе каким-то средневековым наказанием», – говорится в письме. Письмо подписали Арсений Бобровский (KermlinRussia), Руслан Усачев, Александр Горбунов (Сталингулаг), Олег Кашин, Мария Мотузная, Руслан Соколовский, Рустем Адагамов (drugoi), Ирина Шихман, Дмитрий Чернышев (mi3ch), Егор Жгун, Денис Чужой, а также журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.

Пользователь Twitter под ником «Макс Стеклов» 31 июля разместил твит, который позже следствие посчитало призывом к насилию в отношении детей силовиков. Под этим ником писал Владислав Синица, его твит был частью дискуссии о жестком разгоне силовиками акций протеста в Москве. Блогер был задержан 4 августа. На тот момент спорная запись уже была удалена.

Синицу обвинили в возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Пресненский районный суд Москвы приговорил Синицу к пяти годам тюрьмы. Это самый жесткий приговор по «московскому делу». В поддержку фигурантов этого дела ранее высказались актеры, которые записали видео с призывом освободить их. Защита Синицы обжаловала приговор. Вопрос о его пересмотре решается Мосгорсудом.

Прямая речь. Актеры вступились за фигурантов «московского дела»

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Финансы
Новости

ЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Ведомости
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Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) сообщать заемщикам о значении их показателей долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы регулятора. 

ЦБ также рекомендовал предупреждать заемщика, что если тот откажется предоставить подтверждающие документы о доходах, то организация может использовать при расчете ПДН этого клиента данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе его регистрации. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, он может отрицательно повлиять на условия кредитования клиента.

Банки и МФО должны рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче потребительских кредитов с 1 октября. Речь идет о кредитах на сумму от 10 000 руб. ПДН рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по ним к доходу заемщика. Чем выше его нагрузка, тем выше давление на капитал банка и тем менее привлекательны для банка кредиты заемщикам с высоким ПДН. 

Регулятор ввел ПДН для того, чтобы помешать «разрастанию пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Политика
Новости

Европарламент раскритиковал новые предложения Джонсона по Brexit

Ведомости
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Европарламент не одобрит новые предложения премьера Великобритании Бориса Джонсона по выходу страны из Евросоюза, которые политик представил накануне. Об этом говорится в заявлении переговорной группы Европарламента по Brexit. Отмечается, что план Джонсона не решает существующих проблем.

«Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить», – говорится в заявлении.

Накануне Джонсон обнародовал свои компромиссные предложения Евросоюзу по условиям Brexit, которые в первую очередь касаются ирландской границы. Премьер предложил, чтобы Ирландия и Северная Ирландия (является частью Великобритании) остались единым пространством, а также Северная Ирландия сохранила бы свое место на едином товарном рынке ЕС, но вышла из европейского таможенного союза. Руководству Северной Ирландии Джонсон предложил дать право выдвигать дополнительные меры по регулированию товаропотока на острове.

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта текущего года. Однако британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit, который был согласован бывшим премьером Терезой Мэй с Брюсселем. В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit, чтобы избежать жесткого варианта. Новая дата выхода назначена на 31 октября.

Джонсон неоднократно заявлял, что обязательно выведет Великобританию из ЕС в назначенный срок, с договоренностью или нет. В этот раз он снова подчеркнул, что предложенный им план является единственной альтернативой «жесткому» Brexit.

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