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Суд обязал Johnson&Johnson выплатить $8 млрд за побочный эффект препарата

Ведомости
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Johnson & Johnson обязали выплатить $8 млрд компенсации мужчине за то, что американская компания не предупредила его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата Risperdal, сообщает The Wall Street Journal. Такое решение приняло 8 октября жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия (штат Пенсильвания).

Истец Николас Мюррей в своей жалобе сообщил, что с 2003 г. по назначению врачей принимал препарат Johnson & Johnson для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. У него оказался побочный эффект – гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин). По утверждению мужчины, компания знала о риске, но скрыла этот факт от докторов, выписывающих рецепт на лекарство.

В 2015 г. суд присяжных уже выносил вердикт по иску Мюррея, обязав компанию выплатить $1,75 млн в качестве компенсации, но позже сумма была снижена до $680 000. Истец подал апелляцию. WSJ отмечает, что новая компенсация в $8 млрд является самой высокой из когда-либо присужденных по аналогичным искам против Johnson & Johnson. Всего таких процессов из-за препарата Risperdal было более 13 000.

Johnson&Johnson основана в 1886 г. и является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 г. оборот J&J составил около $76 млрд.

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Фигурант «московского дела» Подкопаев отказался от признательных показаний

Ведомости
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Иван Подкопаев, приговоренный к трем годам колонии по делу о массовых беспорядках в Москве, отказался от данных им ранее признательных показаний. «Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным», — приводит ТАСС слова осужденного. По его словам, он расценивает свои действия на митинге как «самозащиту гражданских прав».

Мосгорсуд 9 октября рассматривает жалобу на приговор Подкопаеву. Заседание переносилось дважды: сначала по формальной причине, а потом из-за смены адвоката. Новый защитник 2 октября попросил у суда время на ознакомление с материалами дела, а 9 октября заявил о смене позиции его подзащитного.

Подкопаев был задержан во время несогласованной акции 27 июля в Москве. Его доставили в отделение полиции, а через два дня суд назначил ему восемь суток административного ареста. Пока Подкопаев находился в специзоляторе, в отношении него возбудили уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК).

Однако в итоге Подкопаеву вменили применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК). По версии следствия, на акции он распылил газовый баллончик в сторону силовиков. Подкопаев признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Тверской районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. 

Прямая речь. Актеры вступились за фигурантов «московского дела»

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Депутаты Госдумы откажутся от командировок в США после допроса Юмашевой

Ведомости
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Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены из-за допроса депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщила в своем Telegram-канале советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова. Командировки планируется возобновить после того, как американские власти объяснят допрос Юмашевой и принесут извинения.

Такое отношение к представителю российской власти недопустимо, написала Кашеварова. «Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства», – добавила она.

Вопрос приостановки командировок депутатов в США будет рассматриваться на заседании Совета Думы 9 октября, уточнила Кашеварова в разговоре с «Интерфаксом». На Совете также будут обсуждать и частные поездки, рассказала она «Ведомостям».

Сотрудники ФБР допросили Юмашеву 6 октября, когда она прилетела в Нью-Йорк. Детали и причины допроса не раскрывались. В США депутат планировала принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс». Посольство России направило ноту протеста в госдепартамент США. В Кремле назвали неприемлемыми задержание и допрос российского депутата.

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СКР задержал членов ИГ, собиравших деньги под видом благотворительности

Ведомости
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Сотрудники московского управления Следственного комитета России (СКР) задержали брата и сестру, которые подозреваются в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с февраля 2015 г. подозреваемые под видом благотворительности через Telegram-канал собирали деньги для финансирования запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Таким образом им удалось собрать более 6 млн руб., которые переводились за рубеж для совершения терактов в Сирии, утверждает СКР. Сбор средств осуществлялся в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области.

Пока по данному делу задержаны только два человека – 25-летний мужчина, которому предъявлено обвинение, и его 30-летняя сестра, уточнил СКР. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски в домах у контрагентов фигурантов уголовного дела. Были изъяты банковские карты, около $6000, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, экстремистская литература. В отношении контрагентов тоже возбуждены уголовные дела.

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Политика
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Арашуков назвал инициаторов уголовного дела против него

Ведомости
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Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков, обвиняемый в заказных убийствах, рассказал свою версию появления уголовных дел в отношении него и его отца, сообщает РБК со ссылкой на материалы Басманного суда. Согласно заявлению экс-сенатора, уголовное преследование семьи Арашуковых осуществлялось по инициативе начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, финансовую поддержку при этом оказывала семья Деревых. Все это Арашуков, по его словам, узнал от своих друзей, у которых были общие знакомые с Эдуардом Деревым – сыном обвиняемого в мошенничестве бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева.

Как утверждает Арашуков, Боташев, занимавший пост министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 гг., угрожал ему из-за проверки деятельности регионального управления Федеральной миграционной службы в 2016 г. В 2018 г. полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе стал давний знакомый Боташева Александр Матовников, рассказал сенатор. По его версии, Боташев заплатил Матовникову $5 млн, полученных от семьи Дерева, за то, чтобы тот донес до президента негативную информацию о семье Арашуковых.

Эдуард Дерев в разговоре с РБК назвал слова Арашукова полным бредом и заявил, что подаст в отношении него иск о клевете. По его мнению, обвиняемый таким образом пытается уйти от ответственности за совершенные преступления.

Бывший сенатор также рассказал, что некоторое время назад в СМИ по заказу Боташева появились фотографии председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина на отдыхе в отеле Арашуковых «Адиюх-пэлас». В материалах говорилось, что Бастрыкин является другом семьи и поэтому уголовные дела в отношении экс-сенатора не продвигаются. По мнению Арашукова, после этих публикаций председателю Следственного комитета было опасно вникать в его дело и проверять доказательства. Обвиняемый заверил, что Бастрыкин приезжал в «Адиюх-пэлас» не по его приглашению, он отдыхал там с семьей, самостоятельно выбрав этот отель.

Рауф Арашуков был задержан 30 января, его обвиняют в причастности к убийству лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также в участии в преступной группировке. Экс-сенатор вину отрицает. В тот же день, 30 января, был задержан и отец Рауфа Арашукова – Рауль Арашуков. Следствие считает его виновным в создании преступной группировки и хищениях у «Газпрома» более 30 млрд руб.

Какие сенаторы были фигурантами уголовных дел

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Бизнес
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Козак предложил перевести нефтегазовые проекты в Арктике на новый налог

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Козак и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на встрече c представителями нефтяных компаний 8 октября предложили новые варианты поддержки нефтегазовых проектов в Арктике, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве. Эту информацию изданию подтвердили представители Козака и ответственного за развитие Дальнего Востока вице-премьера Юрия Трутнева. Представитель Козлова не ответил на запрос издания.

По мнению Козака и Козлова, власти могут поддержать новые нефтегазовые проекты с помощью нового налогового режима – налога на добавленный доход (НДД). НДД позволяет компаниям платить налог не с выручки (так взимаются НДПИ и экспортная пошлина), а с финансового результата. Таким образом компании не платят налог, пока проект не выйдет на положительный финансовый результат. Старым проектам могут быть предоставлены бюджетные субсидии, рассказали источники издания, близкие к участникам встречи. Возможный размер субсидий не называется. Позиция Минфина неизвестна.

Правительство должно стимулировать разработку проектов в Арктике, чтобы выполнить указ президента и обеспечить грузопоток по Северному морскому пути в объеме 80 млн т к 2024 г. Ранее Минвостокразвития предложило освободить от НДПИ новые нефтегазовые месторождения, а уже работающие – от налогового вычет из НДПИ на сумму инвестиций. Еще одна инициатива – нулевые ставки налога на имущество, земельного налога, снижение налога на прибыль до 7% (сейчас – 20%) и страховых взносов до 7,6% (сейчас базовая ставка – 30%) на 30 лет.

В июне главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин также попросил президента Владимира Путина распространить льготы по НДПИ на действующее Ванкорское месторождение компании. Сечин предложил создать в Арктике нефтегазовый кластер «Восток ойл» на базе старых и новых месторождений компании, а также масштабного нового Пайяхского проекта «Нефтегазхолдинга» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. Партнеры могут вложить в проект более 5 трлн руб., но его нельзя реализовать при действующих ставках на заемное финансирование, указывал Сечин. Он попросил льготы на 2,6 трлн руб, писали «Ведомости».

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Финансы
Новости

Альфа-банк продал долю в краудфандинговом сервисе «Поток»

Ведомости
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Альфа-банк закрыл сделку по продаже 40%-ной доли в сервисе кредитования малого бизнеса «Поток» (ООО «Поток.Диджитал»), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Альфа-банка и соруководителя фонда FinTech Capital Юрия Попова. FinTech Capital с группой других инвесторов стал покупателем платформы. Альфа-банк сохранил контроль над 60% «Потока». Сумма сделки не уточняется.

О том, что банк договорился продать долю в своей дочерней компании, РБК сообщал в августе со ссылкой на источники. Согласно отчетности Альфа-банка на 1 апреля 2019 г., кредитная организация оценивала инвестиции в свою «дочку» в 140 млн руб. Балансовая стоимость сервиса составила 110,5 млн руб., напоминает издание.

Гендиректором «Потока», по данным РБК, станет представитель нового совладельца. Операционную деятельность сервиса курирует управляющий партнер FinTech Capital Антон Еременко. Экс-руководитель краудфандинговой платформы Никита Абраменко 6 августа на своей странице в Facebook написал, что покинул проект. «За эти годы мне так и не удалось договориться с банком о получении доли, и мы с небольшой группой ребят приняли решение покинуть компанию», – пояснил он.

Банк запустил онлайн-платформу «Поток» в конце 2015 г. С помощью платформы малый бизнес может привлекать заемные средства от физических лиц на развитие проектов. Инвесторы получают за вложенные средства доход до 22,3%, следует из информации на официальном сайте сервиса. Средняя фактическая доходность в 2018 г., по заявлению самого «Потока», составила 12,77%. Но она не гарантируется.

Политика
Новости

Информатора по «украинскому делу» против Трампа связали с кандидатом от демократов

Ведомости
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Осведомитель, подавший жалобу на разговор президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, работал на человека, который является кандидатом в президенты на выборах 2020 г. Об этом в ходе дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа заявил генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, пишет Washington Examiner со ссылкой на три источника.

«Он [Аткинсон] сказал, что осведомитель – зарегистрированный член демократической партии и до этого имел рабочие отношения с нынешним кандидатом на выборах президента от этой партии», – сказал один из собеседников издания, знакомый с тем, что было сказано в ходе показаний.

Никто из трех источников не сообщил, о каком именно кандидате идет речь. Какие рабочие отношения имеются в виду, также неизвестно.

Ранее, как отмечает Washington Examiner, Аткинсон уже высказывался о том, что в случае с информатором есть «некоторые признаки спорного политического уклона <...> в пользу конкурирующего политического кандидата».

В США разгорелся политический скандал из-за июльского телефонного разговора между Трампом и Зеленским, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Его подозревают в том, что он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах.

Политика
Новости

NYT сообщила о секретном подразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

Ведомости
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К попытке госпереворота в Черногории, отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и россиянина Сергея Скрипаля, а также «кампании по дестабилизации» в Молдавии причастно одно и то же подразделение ГРУ — 29155. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на источники в западных органах безопасности.

Как пишет издание, ранее все эти события рассматривались как отдельные и не связанные, однако теперь сделан вывод, что речь идет о «скоординированной кампании по дестабилизации Европы, которую ведет элитное подразделение». По данным газеты, это подразделение работает уже по меньшей мере десять лет, но западные органы безопасности обратили на него внимание только недавно.

По данным NYT, подразделение располагается в тренировочном центре специального назначения №161 на востоке Москвы. Некоторые из сотрудников этого подразделения — ветераны войн в Афганистане, Чечне и на Украине. Его операции настолько секретны, утверждают собеседники газеты, что другим сотрудникам ГРУ неизвестно о его существовании.

Впервые западные спецслужбы обратили внимание на подразделение после провалившейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 г., пишет NYT. Но оценивать масштаб деятельности подразделения западные спецслужбы начали только в 2018 г. — после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поначалу британские власти определили двух подозреваемых — это Анатолий Чепига и Александр Мишкин (известные также как Александр Петров и Руслан Боширов). По словам двух источников газеты, за год до этого отравления три сотрудника подразделения 29155 прилетали в Великобританию. Это были Мишкин, а также два человека, которые путешествовали под псевдонимами Сергей Павлов и Сергей Федотов. Позже выяснилось, отмечает NYT, что Павлов и Федотов были участниками операции, в рамках которой была совершена попытка отравить болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2015 г.

Офицер ГРУ в отставке, знакомый с работой подразделения 29155, подтвердил, что специализация сотрудников этого подразделения — «диверсионные» миссии, которые совершаются в группах или по одному, включая «взрывы и убийства — все, что угодно». «Это серьезные ребята», — отметил он. В 2012 г. подразделение 29155 стало одним из трех подразделений, которое стало получать от Минобороны бонусы за «специальные достижения на военной службе». Среди этих трех подразделений было также подразделение 74455, которое США обвиняли в причастности к вмешательству в выборы в 2016 г.

Руководитель подразделения, по данным издания, — генерал Андрей Аверьянов. В 1988 г. он закончил Ташкентскую военную академию. Как пишет NYT, он участвовал в чеченской войне и в 2015 г. получил медаль Героя России. Газета также пишет, что хотя речь идет об элитном подразделении, оно, похоже, работает в условиях «ограниченного бюджета». Аверьянов, в частности, «живет в ветхом здании советских времен в нескольких кварталах от штаб-квартиры подразделения и ездит на ВАЗ 21053 1996 г. выпуска».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал NYT отправить вопросы Министерству обороны. Министерство не ответило на запрос о комментарии.

Технологии
Новости

Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг

Ведомости
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ФГУП «Союзмультфильм» занялось ребрендингом, рассказала «Коммерсанту» председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, студия получит новый логотип, а также слоганы – «А давай вместе!», «Союз=вместе», «Когда мы вместе». Помимо этого у нее будут новые шрифты и айдентика – закрепленные правила изображения персонажей.

Партнер «Союзмультфильма» – агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.

До этого у «Союзмультфильма» фактически никогда не было единого логотипа, название рисовали по-разному практически в каждом проекте, отметила предправления. Новый бренд строился с ориентиром на две аудитории – детей (до 12 лет), а также родителей (30-40 лет), которые смотрели мультфильмы в детстве. Ребрендинг должен помочь росту доходов от продажи медиаправ и лицензий, а также выходу на зарубежные рынки и созданию дочерних брендов, отметила Слащева.

«Союзмультфильм» существует с 1936 г. Среди мультфильмов, созданных студией, – «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Крокодил Гена».

Политика
Новости

Суд раскрыл детали иска прокуратуры Москвы к оппозиционерам

Ведомости
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Прокуратура Москвы подала иск к Алексею Навальному и другим оппозиционерам из-за расходов Росгвардии во время несогласованных акций протеста 27 июля и 3 августа. Об этом «Коммерсанту» сообщила пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Ирэна Козаева.

Иск был подан 4 сентября. Помимо Навального ответчиками по нему стали еще семь человек: Илья Яшин, Олег Степанов, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Владимир Милов, Иван Жданов и Георгий Албуров.

Как рассказала Козаева, претензии прокуратуры связаны с тем, что Росгвардия в дни несогласованных акций задействовала «дополнительные силы» на обеспечение порядка и понесла дополнительные расходы на оплату труда и расходы на горюче-смазочные материалы. В этой связи ведомство требует с Милова, Жданова, Соловьева, Яшина, Навального, Степанова и Соболь за организацию несогласованной акции 27 июля солидарно более 2,5 млн руб., а с Соболь и Албурова за организацию 3 августа – 2,3 млн руб.

Ранее суд оставлял иск прокуратуры без движения. Козаева пояснила, что «там были определенные недостатки из-за тех документов, которые были представлены в качестве обоснования требований». Но теперь иск принят к производству, и на 21 октября назначена досудебная беседа.

Накануне Симоновской районный суд раскрыл детали исков ГУ МВД по Москве, ответчиками по которому стали те же оппозиционеры. Управление потребовало возместить ему ущерб из-за «привлечения сил и средств на обеспечение общественного порядка» на несогласованных акциях 27 июля и 3 августа. Сумма требований по одному из исков – почти 8,5 млн руб., по второму – 9,4 млн руб.

Бизнес
Новости

Власти Мордовии выставили на продажу акции оператора аэропорта Саранска

Ведомости
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Правительство Мордовии выставило на продажу акции оператора аэропорта Саранска – АО «Авиалинии Мордовии», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Александра Кистайкина. По его словам, приватизация оператора положительно повлияет на развитию предприятия – в частности, ускорит создание постоянного пограничного пункта пропуска, позволяющего аэропорту принимать международные рейсы.

«В настоящее время 100% акций общества "Авиалинии Мордовии", которое является оператором аэродрома Саранска, принадлежат правительству республики», – уточнил Кистайкин. По его словам, на продажу выставлены 114 379 обыкновенных акций оператора. Начальная цена – около 145,5 млн руб. Согласно условиям конкурса покупатель должен будет сохранить не менее 250 рабочих мест в компании в течение года с момента заключения договора.

Аэропорт Саранска в 2017 г. закрыли на реконструкцию. К чемпионату мира по футболу 2018 г. на территории аэропорта построили новый терминал площадью около 7 000 кв. м, реконструировали взлетно-посадочную полосу, увеличили перроны и количество мест стоянок для самолетов. Сейчас из аэропорта выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Екатеринбург.

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