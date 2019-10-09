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Суд обязал Johnson&Johnson выплатить $8 млрд за побочный эффект препарата

Johnson & Johnson обязали выплатить $8 млрд компенсации мужчине за то, что американская компания не предупредила его и других потребителей о нежелательном побочном эффекте нейролептического препарата Risperdal, сообщает The Wall Street Journal. Такое решение приняло 8 октября жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия (штат Пенсильвания).

Истец Николас Мюррей в своей жалобе сообщил, что с 2003 г. по назначению врачей принимал препарат Johnson & Johnson для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. У него оказался побочный эффект – гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин). По утверждению мужчины, компания знала о риске, но скрыла этот факт от докторов, выписывающих рецепт на лекарство.

В 2015 г. суд присяжных уже выносил вердикт по иску Мюррея, обязав компанию выплатить $1,75 млн в качестве компенсации, но позже сумма была снижена до $680 000. Истец подал апелляцию. WSJ отмечает, что новая компенсация в $8 млрд является самой высокой из когда-либо присужденных по аналогичным искам против Johnson & Johnson. Всего таких процессов из-за препарата Risperdal было более 13 000.

Johnson&Johnson основана в 1886 г. и является одним из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. В 2017 г. оборот J&J составил около $76 млрд.