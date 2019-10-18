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«Шереметьево» закроет на реконструкцию одну из трех полос в январе

Московский аэропорт «Шереметьево» объявил тендер на реконструкцию одной из трех взлетно-посадочных полос (ВПП-1), следует из материалов на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 8,3 млрд руб. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 29 октября. Определить подрядчика аэропорт намерен 21 ноября.

В материалах указывается, что закрыть полосу на реконструкцию планируется в январе 2020 г. Окончание работ намечено на 30 ноября следующего года.

ВПП-1 была построена в 1953 г. В ходе реконструкции будут отремонтированы четыре рулежные дорожки и построены две новые, проведено переустройство инженерных сетей и коммуникаций и т. д. Кроме того, полосу оснастят системой раннего оповещения об образовании гололеда.

В сентябре в «Шереметьево» открылась третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3). Она повысила пропускную способность аэропорта с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. После этого стало известно, что одна из полос – наиболее изношенная – будет закрыта на реконструкцию.

Как выглядит ВПП в «Шереметьево» за 55,7 млрд рублей