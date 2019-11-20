Английский «Тоттенхэм» назначил главным тренером Жозе Моуриньо
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении нового главного тренера – им стал португалец Жозе Моуриньо. Контракт рассчитан до конца сезона 2022/2023 гг. Моуриньо сменит на этом посту Маурисио Почеттино, который был уволен накануне из-за неудовлетворительных результатов команды.
«Тоттенхэм» был основан в 1882 г. За свою историю клуб дважды выигрывал национальный чемпионат и еще пять раз становился вторым. В мае команда впервые в своей истории играла в финале Лиги чемпионов, однако уступила другой английской команде – «Ливерпулю». В чемпионате Англии клуб после 12 туров идет на 14-м месте из 20 возможных, отставая от лидера уже на 20 очков.
Моуриньо – один из самых титулованных португальских тренеров. Как тренер он дважды выигрывал Лигу чемпионов (в 2004 г. с «Порту» и в 2011 г. с «Интером»), трижды был чемпионом Англии, дважды – Италии, один раз – Испании.