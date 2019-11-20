Английский «Тоттенхэм» назначил главным тренером Жозе Моуриньо

«Тоттенхэм» был основан в 1882 г. За свою историю клуб дважды выигрывал национальный чемпионат и еще пять раз становился вторым. В мае команда впервые в своей истории играла в финале Лиги чемпионов, однако уступила другой английской команде – «Ливерпулю». В чемпионате Англии клуб после 12 туров идет на 14-м месте из 20 возможных, отставая от лидера уже на 20 очков.