Костин назвал Потанина жестким переговорщиком

На форуме был поднят вопрос о том, что после снижения ключевой ставки ЦБ банки стали терять маржу, об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, этого бояться не нужно. «Та маржа, которая будет у банков утекать, она будет притекать к клиентам банков – она будет притекать к компаниям, и компании будут от этого более кредитоустойчивыми и будут проявлять больший спрос на кредиты», – пояснил министр.