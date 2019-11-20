Костин назвал Потанина жестким переговорщиком
Так президент ВТБ отреагировал на слова предпринимателя о марже. «Сегодня много хороших сюрпризов, но почему-то, будучи в гостях у ВТБ, мы как-то этими сюрпризами ставим Костина в тупик, – заявил Потанин. – Во-первых, вот это приятное сообщение о том, что маржа будет перетекать из банковской сферы в промышленность. Я радуюсь, но как-то гостеприимный хозяин напрягается».
На это Костин заявил, что с Потаниным и так особо маржу не заработаешь. «Вы такой жесткий переговорщик», – сказал предправления ВТБ, обращаясь к президенту «Норникеля».
«С вами, Владимир Олегович, и так маржу особо не заработаешь. Вы такой жесткий переговорщик»
В ответ Потанин отметил, что это, похоже, превращается в систему. «Хотелось бы извиниться, это не специально. Давайте вместе работать: промышленность и банки вместе горы свернут», – добавил предприниматель.
На форуме был поднят вопрос о том, что после снижения ключевой ставки ЦБ банки стали терять маржу, об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, этого бояться не нужно. «Та маржа, которая будет у банков утекать, она будет притекать к клиентам банков – она будет притекать к компаниям, и компании будут от этого более кредитоустойчивыми и будут проявлять больший спрос на кредиты», – пояснил министр.
Костин возразил, что это Минэкономразвития не важно, как распределяется маржа, а для банков – важно. «Если она утекает, вряд ли мы можем быть очень рады», – заявил он.