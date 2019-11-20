Путин ответил на вопрос о кадровых изменениях в «Газпроме»

В конце февраля «Газпром» объявил об уходе сразу двух ключевых зампредов правления – Александра Медведева и Валерия Голубева. Вдвоем они отвечали практически за весь сбытовой комплекс компании: Медведев – за экспорт в дальнее зарубежье, Голубев – за внутренний рынок и СНГ, а также взаимодействие с органами власти. Полномочия Медведева были переданы зампреду правления Елене Бурмистровой, полномочия Голубева – еще одному зампреду правления «Газпрома» Виталию Маркелову.