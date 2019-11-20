Путин ответил на вопрос о кадровых изменениях в «Газпроме»
Инициатором кадровых изменений в руководстве «Газпрома» является предправления «Газпрома» Алексей Миллер, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!». По его словам, смена топ-менеджеров объясняется вызовами, которые стоят перед мировой энергетикой, и «Газпром» это прекрасно понимает. Путин заявил, что «политика подобного рода будет продолжена».
В конце февраля «Газпром» объявил об уходе сразу двух ключевых зампредов правления – Александра Медведева и Валерия Голубева. Вдвоем они отвечали практически за весь сбытовой комплекс компании: Медведев – за экспорт в дальнее зарубежье, Голубев – за внутренний рынок и СНГ, а также взаимодействие с органами власти. Полномочия Медведева были переданы зампреду правления Елене Бурмистровой, полномочия Голубева – еще одному зампреду правления «Газпрома» Виталию Маркелову.
По мнению Путина, акции «Газпрома» сильно недооценены и потенциал роста даже трудно посчитать. У «Газпрома» самые большие запасы в мире, они должны быть отражены в отчетности и оценены соответствующим образом, сказал президент. Путин считает, что среди всех энергетических компаний мира самый большой потенциал развития у «Газпрома». Президент также отметил «настойчивую позицию Миллера по увеличению дивидендной части».