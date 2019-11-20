Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой

Молдавия приобретает газ у «Газпрома» по контракту, который был подписан в 2008 г. и ежегодно продлевается. С начала года Молдавия по нему покупала газ у России по $235 за тысячу кубометров. С 1 октября Москва по просьбе молдавского президента снизила для Кишинева цену на $10–15. После этого Додон сообщил, что с 1 января 2020 г. его стране может быть предоставлена дополнительная скидка в $45–50, а с 1 апреля – $70.