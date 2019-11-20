Козак назвал новую цену на газ для Молдавии с «существенной» скидкой
Цена на российский газ для Молдавии «значительно» снизится с 1 января 2020 г. в связи с изменением формулы цены контракта – до $173 за тысячу кубометров, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Он уточнил, что стороны также обсудили вопрос о долге республики за газ. «Мы обсуждали с местным "Газпромом" включение в этот тариф, который существенно будет снижен, может быть, некоторых надбавок, которые позволяют постепенно возвращать и возвращать эти долги», – пояснил вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).
В сентябре президент Молдавии Игорь Додон рассказал в своем Facebook, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о снижении цены поставок газа в республику. Он указывал, что в следующем году цены на газ для Молдавии могут быть дополнительно снижены. «Это работает. Такая договоренность в силе», – подтвердил Козак.
Молдавия приобретает газ у «Газпрома» по контракту, который был подписан в 2008 г. и ежегодно продлевается. С начала года Молдавия по нему покупала газ у России по $235 за тысячу кубометров. С 1 октября Москва по просьбе молдавского президента снизила для Кишинева цену на $10–15. После этого Додон сообщил, что с 1 января 2020 г. его стране может быть предоставлена дополнительная скидка в $45–50, а с 1 апреля – $70.
Всего в 2018 г. «Газпром» поставил в Молдавию 2,9 млрд куб. м газа, это на 8,4% больше, чем в 2017 г. (2,7 млрд куб. м).