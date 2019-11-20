«Роснефть» назвала искажением реальности слова о снижении добычи «Башнефти»
Заявления о снижении добычи «Башнефти» после смены собственника «искажают реальность», говорится в сообщении ее основного акционера «Роснефти». Так «Роснефть» прокомментировала вопрос о снижении добычи «Башнефтью», заданный президенту Владимиру Путину директором Prosperity Capital Management Александром Бранисом на форуме «Россия зовет!».
«Роснефть» подчеркнула, что добыча «Башнефти» и других предприятий компании регулируется в соответствии с рекомендациями Минэнерго и обязательствами России по соглашению ОПЕК+. «Роснефть» также намекнула на соучастие Prosperity Capital Management как миноритария в выводе средств из «Башнефти», а лично Бранису припомнила совместное с Уильямом Браудером письмо Путину. До 2014 г. у Prosperity Capital Management было 10% «Башнефти», сейчас это миноритарий с меньшим пакетом.
Ранее Бранис на форуме «Россия зовет!» пожаловался Путину на то, что в «Башнефть» «казалось бы, пришел эффективный собственник, но, видимо, что-то пошло не так»: добыча «Башнефти», по его словам, упала на 13%, а выплаты акционерам уменьшились. Директор Prosperity Capital Management попросил президента оценить эту ситуацию. Путин в ответ сказал, что у него нет возможности «погрузиться в реалии событий» компании, но предположил, что такая ситуация связана с «застарелыми проблемами». Президент отметил, что считает справедливым переход значительной части пакета акций «Башнефти» в собственность Республики Башкортостан.
«Башнефть» – одно из старейших предприятий российской нефтяной отрасли, ведет добычу с 1932 г. Ранее контрольный пакет ее акций принадлежал АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Однако в 2014 г. «Башнефть» перешла в собственность Росимущества, а позже контрольный пакет акций выкупила «Роснефть». Сейчас «Роснефти» принадлежит контрольный пакет акций (57,66%), министерству земельных и имущественных отношений Башкирии – 25% уставного капитала плюс 1 акция компании.