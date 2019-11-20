«Роснефть» назвала искажением реальности слова о снижении добычи «Башнефти»

Ранее Бранис на форуме «Россия зовет!» пожаловался Путину на то, что в «Башнефть» «казалось бы, пришел эффективный собственник, но, видимо, что-то пошло не так»: добыча «Башнефти», по его словам, упала на 13%, а выплаты акционерам уменьшились. Директор Prosperity Capital Management попросил президента оценить эту ситуацию. Путин в ответ сказал, что у него нет возможности «погрузиться в реалии событий» компании, но предположил, что такая ситуация связана с «застарелыми проблемами». Президент отметил, что считает справедливым переход значительной части пакета акций «Башнефти» в собственность Республики Башкортостан.