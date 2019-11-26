«Роснефть» попросила у правительства льготы для проектов во внутренних водах
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил правительство освободить от таможенных пошлин и НДС иностранные товары, необходимые для освоения месторождений во внутренних водах и территориальном море России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Сечина первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.
По мнению Сечина, для таких морских участков необходимо ввести специальную таможенную процедуру, которая уже действует для шельфовых участков, отмечает «Коммерсантъ». И хотя этот вопрос обсуждается с 2014 г., из-за позиции Минпромторга решение «фактически заблокировано», отмечает руководитель «Роснефти».
В письме он привел позицию ведомства, согласно которой обнуление пошлин должно увязываться с задачами импортозамещения. Минпромторг считает, что список беспошлинных товаров нужно ограничить, а решение о выдаче льготы в каждом случае должно приниматься «после проверки отсутствия отечественных аналогов». Минпромторг также настаивает на ограничении срока действия льготы четырьмя-пятью годами, уточнил Сечин, но, по его мнению, этого времен недостаточно.
Минфин позицию нефтяной компании поддержал, отмечает газета. Ведомство внесло предложение о введении спецпроцедуры еще в 2017 г. «С тех пор из-за разногласий Минпромторга и «Роснефти» проект соответствующего решения так и не направлен в Евразийскую экономическую комиссию», – уточнил представитель Минфина в беседе с изданием. В «Роснефти» и Минэнерго на запросы газеты не ответили.