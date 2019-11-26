«Роснефть» попросила у правительства льготы для проектов во внутренних водах

В письме он привел позицию ведомства, согласно которой обнуление пошлин должно увязываться с задачами импортозамещения. Минпромторг считает, что список беспошлинных товаров нужно ограничить, а решение о выдаче льготы в каждом случае должно приниматься «после проверки отсутствия отечественных аналогов». Минпромторг также настаивает на ограничении срока действия льготы четырьмя-пятью годами, уточнил Сечин, но, по его мнению, этого времен недостаточно.