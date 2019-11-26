«Обувь России» начнет продавать косметику и товары для дома

«Обувь России» ведет переговоры как с российскими, так и с зарубежными поставщиками. О каких компаниях идет речь, ритейлер не уточняет. Для товаров сторонних поставщиков «Обувь России» выделит порядка 30–50% торговых площадей в более чем 700 собственных магазинах. В будущем компания также планирует предлагать партнерам и подключать онлайн-канал продаж на базе собственных интернет-магазинов.