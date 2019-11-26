«Обувь России» начнет продавать косметику и товары для дома
Обувной ритейлер «Обувь России» изменит бизнес-модель и начнет продавать товары для дома, косметику и мелкую бытовую технику, сообщила пресс-служба компании. За счет новых категорий ассортимент розницы ритейлера вырастет в два раза.
«Обувь России» ведет переговоры как с российскими, так и с зарубежными поставщиками. О каких компаниях идет речь, ритейлер не уточняет. Для товаров сторонних поставщиков «Обувь России» выделит порядка 30–50% торговых площадей в более чем 700 собственных магазинах. В будущем компания также планирует предлагать партнерам и подключать онлайн-канал продаж на базе собственных интернет-магазинов.
Новая модель позволит увеличить выручку действующих торговых точек более чем на 30% в ближайшие два года, прогнозирует «Обувь России». Кроме того, это поможет компании сгладить сезонность за счет расширения ассортимента.
«Обувь России» была создана в 2003 г., основное направление деятельности – производство и торговля обувью и сопутствующими товарам. Компания управляет 911 магазинами под брендами Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и др.