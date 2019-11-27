«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России
Магазины детских игрушек Hamleys в России и точки Cookhouse (владельцы российской франшизы бренда — Ideas4retail Евгения Бутмана и миллиардера Александра Мамута) выставлены на продажу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании для потенциальных инвесторов (у газеты есть копия документа).
90% Ideas4Retail принадлежит A&NN Investments Мамута и Lynwood Group, 10% — структуре петербургской ГК «Винни» (занимается продажей детской одежды и обуви Armani, Kenzo, Moschino) ООО «ДТЦ "Винни"» Артема Каграманова. Собственники компании хотели бы продать весь бизнес одному покупателю, но готовы рассмотреть покупку каждой из сетей по отдельности, указано в презентации. По данным аналитиков, российский бизнес Hamleys может стоить до 1 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».
У Ideas4Retail эксклюзивные права на развитие Hamleys в России. Сеть принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. Она включает более 200 магазинов по всему миру. В России работают девять магазинов Hamleys: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, их общая площадь более 21500 квадратных метров. Флагман находится в Центральном детском магазине (ЦДМ) — это самый большой магазин игрушек в стране и крупнейший объект во всей сети. Согласно данным презентации Ideas4Retail, в 2019 г. российская сеть получила 1,78 млрд руб. выручки и 199 млн руб. EBITDA до выплаты роялти. Cookhouse — собственный бренд Ideas4Retail, под которым работает восемь магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году сеть должна получить 198 млн руб. выручки и 48 млн руб. убытка по EBITDA. В 2020 г. оборот бренда может вырасти до 249 млн руб.
Ранее бизнес Hamleys в России сталкивался с трудностями. В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на рынке недвижимости сообщал о возможном закрытии магазинов или сокращении их площадей. Издание связывало это с долгами Бутмана и Мамута.
В конце апреля Мамут продал Сбербанку часть своего основного актива — Rambler Group. Компании объявили о сделке, в результате которой банк получил в собственность 46,5% группы. Сумму сделки компании не раскрыли.