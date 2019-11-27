«Коммерсантъ» узнал о возможной продаже магазинов Hamleys в России

У Ideas4Retail эксклюзивные права на развитие Hamleys в России. Сеть принадлежит индийскому бизнесмену Мукешу Абани. Она включает более 200 магазинов по всему миру. В России работают девять магазинов Hamleys: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, их общая площадь более 21500 квадратных метров. Флагман находится в Центральном детском магазине (ЦДМ) — это самый большой магазин игрушек в стране и крупнейший объект во всей сети. Согласно данным презентации Ideas4Retail, в 2019 г. российская сеть получила 1,78 млрд руб. выручки и 199 млн руб. EBITDA до выплаты роялти. Cookhouse — собственный бренд Ideas4Retail, под которым работает восемь магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году сеть должна получить 198 млн руб. выручки и 48 млн руб. убытка по EBITDA. В 2020 г. оборот бренда может вырасти до 249 млн руб.