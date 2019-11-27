Адвокаты Калви пожаловались на действия силовиков через платформу «За бизнес»

Baring Vostok подал жалобу на незаконное уголовное преследование не только Калви, но и других его коллег, рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его мнению, платформа «За бизнес» создана «именно для таких вопиющих случаев», как дело Baring Vostok. Компания также выразила надежду, что присутствие на презентации платформы людей, имеющих прямое отношение к уголовному делу, не отразится на объективности рассмотрения жалобы.