АСИ и бизнес-объединения запустили портал для жалоб на силовиков
Для бизнеса заработала цифровая платформа, куда предприниматели смогут направлять жалобы о давлении со стороны правоохранительных органов. Ее создало Агентство стратегических инициатив вместе с четверкой бизнес-сообществ (РСПП, ТПП, Деловая Россия, Опора России), получившие в феврале поручение от президента Владимира Путина. Пока платформа работает в пилотном режиме.
Предполагается, что через нее предприниматели смогут сообщать о незаконных, по их мнению, действиях правоохранителей. Направить обращение можно будет как в центральные аппараты правоохранительных органов, так и любому из четырех бизнес-объединений или бизнес-омбудсмену.
Жалобы и обращения будут рассматриваться не теми правоохранительными органами, на которые жалобы подаются, а их центральными аппаратами, объяснил президент РСПП Александр Шохин, запуская платформу. А обработка и ответ на обращения не должны превышать 30 дней, уточнила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Срок ответа, впрочем, может быть продлен, если нужно уточнить какую-либо информацию.
По замыслу чиновников новая платформа должна повысить доверие бизнеса к власти. Сейчас из 180 специалистов почти 70% считают, что вести бизнес в России небезопасно, показал опрос Федеральной службы охраны. Нужно исключить даже формальное давление на бизнес, очистить силовые структуры и суды от недобросовестных сотрудников, поручал в июне Путин.
Главная задача – если где-то происходят правонарушения, не оставлять их тайной, сказал министр экономического развития Максим Орешкин, пока же не всегда информация о противоправных действиях доходит до центральных аппаратов, а остается на региональном уровне.
Есть лакуны, которые не покрываются уголовно-процессуальным кодексом, заметил помощник президента Андрей Белоусов: на местах из-за этого сложился теневой рынок услуг, в которые вовлечены многие представители правоохранительных органов.
Свои предложения, как повысить доверие бизнеса к правоохранителям, Минэкономразвития, силовики, Верховный суд, бизнес-омбудсмен Борис Титов должны представить до 16 декабря, поручал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Также в марте Медведев говорил, что необходимо отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки: Минфин подготовил проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющих две статьи с наказаниями за валютные нарушения – невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно), но против отмены выступают ЦБ и силовые ведомства.
Доверие между предпринимателями и правоохранительной системой – одно из ключевых условий роста инвестиционной активности, отметил Орешкин. За первое полугодие 2019 г. инвестиции в основной капитал выросли лишь на 0,6% относительно прошлого года, сообщал Росстат.