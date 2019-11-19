АСИ и бизнес-объединения запустили портал для жалоб на силовиков

Жалобы и обращения будут рассматриваться не теми правоохранительными органами, на которые жалобы подаются, а их центральными аппаратами, объяснил президент РСПП Александр Шохин, запуская платформу. А обработка и ответ на обращения не должны превышать 30 дней, уточнила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Срок ответа, впрочем, может быть продлен, если нужно уточнить какую-либо информацию.