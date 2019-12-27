Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ранее компании подтвердили информацию о выплате. Эта выплата — часть пакетного соглашения об условиях подписания нового контракта на транзит российского газа через Украину. Протокол, подписанный сторонами в Минске после двухдневных переговоров 20-21 декабря предполагает, что обязательным условием для заключения нового соглашения является урегулирование всех встречных претензий. В частности, «Газпром» обязался исполнить решение Стокгольмского арбитража, присудившего Нафтогазу компенсацию (около 2,9 млрд с учётом пени). Украина со своей стороны обязалась отказаться от всех остальных претензий к российской компании. Это иски на общую сумму $12 млрд, в их числе требования об аресте активов и имущества российской компании. Кроме того, антимонопольный комитет Украины должен отказаться от претензий к «Газпрому» на $7,4 млрд.