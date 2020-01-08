«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты для полетов в Дубай и Тегеран
«Аэрофлот», крупнейший российский авиаперевозчик, сообщил, что разработал альтернативные маршруты для полетов в Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Это сделано в соответствии с рекомендациями Росавиации, уточняет пресс-служба «Аэрофлота». «Дочка» «Аэрофлота» – «Победа» также просчитала альтернативные маршруты и «ждет официальных указаний Росавиации».
«Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов. «Аэрофлот» вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации»
Лайнер Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение утром в среду, 8 января, в аэропорту Тегерана. Самолет загорелся в воздухе через несколько минут после взлета. На борту находились 176 человек, все они погибли.
Посольство Украины в Иране сообщило, что, по предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность лайнера, а версия террористического акта пока не рассматривается. Иранский государственный вещатель IRIB сообщил, что на месте падения самолета уже обнаружены оба бортовых самописца.
Росавиация через несколько часов после катастрофы направила в российские авиакомпании телеграмму, в которой рекомендовала разработать альтернативные маршруты для полетов в ОАЭ и Иран.
«Аэрофлот» выполняет четыре ежедневных рейса по маршруту Москва – Дубай – Москва и четыре раза в неделю по маршруту Москва – Тегеран – Москва.