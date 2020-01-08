«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты для полетов в Дубай и Тегеран

Лайнер Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение утром в среду, 8 января, в аэропорту Тегерана. Самолет загорелся в воздухе через несколько минут после взлета. На борту находились 176 человек, все они погибли.