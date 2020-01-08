Акции «Мечела» подорожали на 29%

В ноябре РБК со ссылкой на источники сообщил, что ВТБ выкупил весь долг «Мечела» перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга компании, Сбербанк и «Мечел» не стали комментировать сделку. В результате сделки долг «Мечела» перед ВТБ стал составлять около 204,6 млрд руб., что соответствует почти 50% всего долгового портфеля группы. Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга). На сегодня председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 50,1% акций компании.