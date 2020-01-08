Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск. Максимальная стоимость акций в ходе торгов поднималась до 104 руб., что выше уровня предыдущего закрытия на 26,63%.
Привилегированные акции к 16.10 мск поднялись в цене на 22,13% и достигли 118,65 руб. за бумагу. Пик роста привилегированных акций доходил до 123,65 руб., что на 21,4% превышает стоимость бумаг предыдущего закрытия.
В ноябре РБК со ссылкой на источники сообщил, что ВТБ выкупил весь долг «Мечела» перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб. Представитель ВТБ подтвердил факт перехода долга компании, Сбербанк и «Мечел» не стали комментировать сделку. В результате сделки долг «Мечела» перед ВТБ стал составлять около 204,6 млрд руб., что соответствует почти 50% всего долгового портфеля группы. Вторым крупнейшим кредитором компании остается Газпромбанк (142,6 млрд руб. долга). На сегодня председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 50,1% акций компании.