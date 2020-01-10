«Модум-Транс» и «Атлант» вошли в большую четверку железнодорожных операторов

«Атлант» Алексея Тайчера и партнеров на начало октября оказался на 14-м месте, с 18,5 тыс. вагонов в управлении. На конец 2019 года «Атлант» после сделки с ВЭБ.РФ уже сформировал парк из более чем 52 тыс. вагонов, а после передачи всех вагонов «ВЭБ-лизинга» в 2020 году парк вырастет до 75 тыс. штук.