«Модум-Транс» и «Атлант» вошли в большую четверку железнодорожных операторов
Большую четверку операторов грузовыми вагонами по итогам 2019 года сформируют Федеральная грузовая и Первая грузовая компании и два новых крупных игрока — «Модум-транс» и «Атлант», об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику «Infoline-Аналитики».
По данным рейтинга Infoline Rail Russia Top за девять месяцев 2019 года, «Модум-Транс» Артема Чайки и Дмитрия Артякова прибавила четыре позиции и заняла восьмое место, в его управлении на начало октября находилось 41,9 тыс. вагонов. Компания к концу года, отмечает генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, увеличила парк в управлении более чем до 80 тыс. единиц.
«Атлант» Алексея Тайчера и партнеров на начало октября оказался на 14-м месте, с 18,5 тыс. вагонов в управлении. На конец 2019 года «Атлант» после сделки с ВЭБ.РФ уже сформировал парк из более чем 52 тыс. вагонов, а после передачи всех вагонов «ВЭБ-лизинга» в 2020 году парк вырастет до 75 тыс. штук.
По итогам девяти месяцев лидерство по количеству вагонов в управлении сохранила ФГК. Всего в управлении оператора 129,3 тыс. вагонов, при этом за январь—сентябрь компания закупила 4,4 тыс. полувагонов и более 260 платформ. Второе место осталось за ПГК Владимира Лисина (112,3 тыс. единиц).