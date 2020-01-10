Страховую льготу для резидентов ОЭЗ Крыма продлят до 2039 года
Льгота по уплате страховых взносов для новых резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму будет возобновлена и продлена до 2039 г. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «Интерфакс».
СЭЗ в Крыму начала действовать с 1 января 2015 г. Она предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия для предпринимателей, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Бизнесмены СЭЗ, в частности, первые 10 лет не платят налог на имущество, первые три года освобождены от налога на землю (если она находится в их собственности) и отчисляют страховые взносы по пониженной ставке (7,6% вместо 30%).
Последняя льгота действовала до 2018 г. Решение о ее возобновлении и продлении до 2039 г., по мнению вице-премьера, даст дополнительный импульс для активизации экономической деятельности на территории Крыма и Севастополя, пишут «РИА Новости».
Ранее в министерстве экономического развития Крыма отмечали, что прекращение действия страховой льготы негативно сказалось на развитии субъектов малого и среднего предпринимательства на полуострове.