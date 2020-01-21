Клиенты «Связного» заказали за год более 700 млн товаров с доставкой

Наибольшим спросом у покупателей «Связного» пользовались наушники Apple Air Pods (было доставлено 40 000 комплектов), а потратили больше всего на iPhone XR 64Gb – таких смартфонов купили на сумму 1,2 млрд руб. Помимо этого во время предновогоднего ажиотажа покупатели выбирали также умную колонку «Яндекс Станция Мини» и две модели смартфонов Samsung Galaxy – A505 64GB и А50 64GB.