Клиенты «Связного» заказали за год более 700 млн товаров с доставкой
«Связной» подвел итоги работы службы курьерской доставки за 2019 г. Всего курьеры ритейлера доставили более 700 млн товаров на сумму 8,2 млрд руб.
Средний чек всех заказов с доставкой составил 11 700 руб., а самым популярным товаром стал смартфон: их купили почти на 5 млрд руб. Следом идут умные часы и браслеты: за них покупатели отдали 725 млн руб. Также в топ заказов вошли аксессуары, наушники, крупная и мелкая бытовая техника.
Наибольшим спросом у покупателей «Связного» пользовались наушники Apple Air Pods (было доставлено 40 000 комплектов), а потратили больше всего на iPhone XR 64Gb – таких смартфонов купили на сумму 1,2 млрд руб. Помимо этого во время предновогоднего ажиотажа покупатели выбирали также умную колонку «Яндекс Станция Мини» и две модели смартфонов Samsung Galaxy – A505 64GB и А50 64GB.