Суд начал процедуру банкротства в отношении основателя «Нового потока»

В середине июля 2019 г. Дмитрия Мазурова арестовали по подозрению в мошенничестве на $29 млн. Бизнесмен брал кредит на строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода у Сбербанка, но его не вернул. В сентябре Мазурову предъявили еще одно обвинение — в растрате в особо крупном размере.