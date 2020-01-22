Суд начал процедуру банкротства в отношении основателя «Нового потока»
Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдение в отношении председателя совета директоров и основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Это начальная процедура банкротства, которую инициировала Persit Services Inc., сообщило РИА «Новости» по итогам заседания в суде.
Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено судом на 22 июля. Заявитель требует взыскать с Дмитрия Мазурова 2,1 млрд рублей задолженности. Эта сумма была внесена на заседании суда в реестр требований кредиторов.
В середине июля 2019 г. Дмитрия Мазурова арестовали по подозрению в мошенничестве на $29 млн. Бизнесмен брал кредит на строительство Антипинского нефтеперерабатывающего завода у Сбербанка, но его не вернул. В сентябре Мазурову предъявили еще одно обвинение — в растрате в особо крупном размере.
В группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова входили Антипинский (Тюменская область) Афипский (Краснодарский край) и Марийский (Марий Эл) НПЗ, сеть АЗС, лицензии на добычу нефти в Оренбуржье. Антипинский НПЗ в ноябре 2018 г. года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае 2019 г. банк стал основным владельцем предприятия, получив 80% акций. Арбитражный суд Тюменской области в конце декабря признал НПЗ банкротом.