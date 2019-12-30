Суд признал Антипинский НПЗ банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), передает «Интерфакс». В отношении предприятия открыто конкурсное производство на шесть месяцев, конкурсным управляющим назначен Константин Сичевой.
В сентябре по заявлению одной из структур Сбербанка (ООО «СБК» ) суд ввел процедуру наблюдения в отношении НПЗ. Заявитель требует взыскать с НПЗ 70,977 млн руб., из которых 59,9 млн руб. — основной долг. Кроме того, заявления о вступлении в дело о банкротстве подали еще несколько кредиторов, в том числе МКБ с требованиями в 1,9 млрд рублей.
Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял владелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк стал основным владельцем предприятия, получив 80% акций.
На тот момент общая задолженность завода перед банками оценивалась в $5 млрд, из них около $3 млрд приходилось на Сбербанк. В июле против Мазурова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы, он находится в СИЗО.