Суд признал Антипинский НПЗ банкротом

В сентябре по заявлению одной из структур Сбербанка (ООО «СБК» ) суд ввел процедуру наблюдения в отношении НПЗ. Заявитель требует взыскать с НПЗ 70,977 млн руб., из которых 59,9 млн руб. — основной долг. Кроме того, заявления о вступлении в дело о банкротстве подали еще несколько кредиторов, в том числе МКБ с требованиями в 1,9 млрд рублей.