Госкорпорация ВЭБ начала переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА
В будущем ВЭБ планирует продать свой пакет акций футбольного клуба по цене, которая не ниже цены приобретения, сказал Кузовлев. Он добавил, что переговоры с инвесторами уже ведутся. По словам собеседника РБК, после завершения сделки по конвертации акций у клуба не останется долга перед ВЭБом. Это облегчит финансовую ситуацию клуба и поиск инвесторов.
ВЭБ станет владельцем 75% акций ЦСКА по итогам конвертации. Сейчас 76,44% акций клуба принадлежат Bluecastle Евгения Гинера, остальное — российскому юрлицу «АВО-Капитал», также подконтрольному Bluecastle. «Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях», — сказал Кузовлев.
Зампред ВЭБ добавил, что благодаря сделке банк распустил резервы на 14 млрд рублей. Госкорпорация конвертирует в акции долг футбольного клуба, превышающий $240 млн, израсходованных на строительство стадиона. Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ совместно с Российским фондом прямых инвестиций будут вести работу по привлечению нового стратегического инвестора в течение 1–3 лет.