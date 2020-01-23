Госкорпорация ВЭБ начала переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА

В будущем ВЭБ планирует продать свой пакет акций футбольного клуба по цене, которая не ниже цены приобретения, сказал Кузовлев. Он добавил, что переговоры с инвесторами уже ведутся. По словам собеседника РБК, после завершения сделки по конвертации акций у клуба не останется долга перед ВЭБом. Это облегчит финансовую ситуацию клуба и поиск инвесторов.