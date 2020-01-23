Bloomberg: TripAdvisor сократит сотрудников из-за роста конкуренции с Google

Google развивает собственные сервисы для путешествий, в том числе с обзорами отелей и ресторанов. При этом компания устанавливает приоритет для своих сервисов при отображении поисковых запросов, в результате их видит больше пользователей. Из-за этого многие компании, в том числе TripAdvisor, вынуждены покупать у Google больше рекламы, чтобы поддерживать онлайн-трафик, сообщает агентство.