Bloomberg: TripAdvisor сократит сотрудников из-за роста конкуренции с Google
Туристический сервис TripAdvisor сократит около 200 сотрудников из-за роста конкуренции со стороны Google, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, на конец сентября 2019 г. в компании работало более 3800 человек.
Google развивает собственные сервисы для путешествий, в том числе с обзорами отелей и ресторанов. При этом компания устанавливает приоритет для своих сервисов при отображении поисковых запросов, в результате их видит больше пользователей. Из-за этого многие компании, в том числе TripAdvisor, вынуждены покупать у Google больше рекламы, чтобы поддерживать онлайн-трафик, сообщает агентство.
Представитель TripAdvisor от комментариев отказался. Он отметил, что во время недавней телефонной конференции компания говорила о сокращениях и перераспределении расходов для сохранения высокой прибыльности.
В начале ноября 2019 г. акции TripAdvisor подешевели более чем на 20% за день после публикации слабой финансовой отчетности за III квартал, сообщает Bloomberg. Квартальная выручка сервиса составила $428 млн. В компании тогда отмечали, что основная проблема – это рост конкуренции со стороны Google.