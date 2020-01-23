Неназванный покупатель приобрел у Минфина ОФЗ на 58 млрд рублей
«Результаты аукциона ОФЗ-26229 (доходность к погашению — 5,95%) удивили нас. Из общей суммы проданных бумаг номинальным объемом 58,4 млрд рублей облигации на 58 млрд рублей были размещены в рамках одной заявки», — отметили в «ВТБ Капитале». По оценке специалистов Росбанка, «это была самая крупная удовлетворенная заявка из всех, что мы можем вспомнить».
Эмиссии выпуска ОФЗ на 450 млрд рублей Минфин предлагает на торгах с июня 2019 г. Всего прошло девять аукционов, включая январский. Один из них не состоялся. Суммы сделок по размещению не превышали 20 млрд рублей.
По сводному реестру заявок невозможно установить, кто был покупателем облигаций, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина. Мнения аналитиков банков по вопросу о возможном покупателе ОФЗ разошлись. Одни считают, что за приобретением стоит российский крупный игрок, другие называют иностранный инвестиционный фонд в качестве покупателя.
Эмиссии выпуска ОФЗ на 450 млрд рублей Минфин предлагает на торгах с июня 2019 г. Всего прошло девять аукционов, включая январский. Один из них не состоялся. Суммы сделко по размещению не превышали 20 млрд рублей.