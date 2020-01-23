Неназванный покупатель приобрел у Минфина ОФЗ на 58 млрд рублей

«Результаты аукциона ОФЗ-26229 (доходность к погашению — 5,95%) удивили нас. Из общей суммы проданных бумаг номинальным объемом 58,4 млрд рублей облигации на 58 млрд рублей были размещены в рамках одной заявки», — отметили в «ВТБ Капитале». По оценке специалистов Росбанка, «это была самая крупная удовлетворенная заявка из всех, что мы можем вспомнить».