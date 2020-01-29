Компания Александра Мамута продала швейцарского производителя вертолетов
Инвестиционная компания Lynwood AG, связанная с бизнесменом Александром Мамутом, продала 100% акций швейцарского производителя вертолетов Kopter Group AG итальянскому машиностроительному холдингу Leonardo.
Сумма сделки составила $185 млн без учета долгов. Кроме того, предусмотрен механизм выплаты дополнительных средств, размер которых будет определен в зависимости от показателей деятельности компании. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 г.
Приобретение Kopter Group позволит Leonardo укрепить свое лидерство в сфере вертолетостроения, отмечается в сообщении компании. Новый одномоторный вертолет Kopter SH09 «идеально подходит для современной линейки продуктов Leonardo и даст импульс будущим технологическим разработкам».
Kopter была создана в 2009 г. в Швейцарии. Изначально компания называлась Marenco SwissHelicopter, но в 2018 г. была переименована. Вертолет Kopter SH09 является основным проектом компании.