Компания Александра Мамута продала швейцарского производителя вертолетов

Сумма сделки составила $185 млн без учета долгов. Кроме того, предусмотрен механизм выплаты дополнительных средств, размер которых будет определен в зависимости от показателей деятельности компании. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в I квартале 2020 г.