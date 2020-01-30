Владелец «Л'Этуаль» получил 90% в сети магазинов косметики «Подружка»

Позже представители «Табер трейд» на встречах с компаниями-партнерами сообщали подробности о сделке: никаких кадровых или функциональных изменений в компании не произойдет, сеть может увеличится до 1000 магазинов, а название «Подружка» сохранится. Какую именно долю получит в итоге владелец «Л'Этуаль», известно не было.По оценке «Infoline-аналитики», сумма сделки могла составить не менее 5,5 млрд руб