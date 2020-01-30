Владелец «Л'Этуаль» получил 90% в сети магазинов косметики «Подружка»
Владелец сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – ООО «Алькор и Ко» стало владельцем 90% долей в уставном капитале компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка». Информация об изменении доли есть в ЕГРЮЛ от 28 января.
Остальные доли поровну разделили гендиректор «Подружки» Дмитрий Тамурка и исполнительный директор Павел Смирнов.
О сделке стало известно осенью 2019 г., когда «Алькор и Ко» подал в ФАС ходатайство о покупке 100% долей в «Табер трейд».
Позже представители «Табер трейд» на встречах с компаниями-партнерами сообщали подробности о сделке: никаких кадровых или функциональных изменений в компании не произойдет, сеть может увеличится до 1000 магазинов, а название «Подружка» сохранится. Какую именно долю получит в итоге владелец «Л'Этуаль», известно не было.По оценке «Infoline-аналитики», сумма сделки могла составить не менее 5,5 млрд руб
«Подружка» открыла первый магазин еще в 2005 г. Ее учредители и совладельцы – выходцы из производителя молочной продукции «Вимм-билль-данн». Учредителем был Михаил Дубинин, один из основателей «Вимм-билль-данна». Позднее Дубинин вышел из капитала ритейлера.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Табер трейд» в 2018 г. увеличилась на 19,2% и составила 15 млрд руб. Чистая прибыль составила на уровне 863,6 млн руб. по сравнению с 755,6 млн руб. годом ранее. Данных за 2019 г. пока нет.