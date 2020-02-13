Число частных инвесторов с капиталом в $5-30 млн выросло в мире на 10%

Так, в лидерах роста крупнейший мировой центр богатства — Северная Америка, рост числа богатых и их чистого капитала примерно на 15% за 2019 г. Более 10% роста отмечается в Азии и Африке. В Европе и Тихоокеанском регионе наблюдался рост численности населения и совокупного чистого капитала ниже среднего, говорится в исследовании. Незначительным был рост на Ближнем Востоке. В Латинской Америке и Карибском бассейне процесс создания богатства затормозился, отмечается в исследовании.