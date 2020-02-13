Число частных инвесторов с капиталом в $5-30 млн выросло в мире на 10%
Число людей с инвестиционными активами, стоимость которых составляет от $5 млн до $30 млн, выросло за прошлый год боле чем на 10% и достигло 2,7 млн человек. Их совокупный чистый капитал — $26,6 трлн, сообщает Wealth-X (занимается международными исследованиями богатства).
По данным Wealth-X, по сравнению с 2018 г. произошло резкое ускорение роста числа людей с капиталами выше среднего, в 2018 г. рост составил всего 1%. В исследовании также отмечается, что этот рост распределяется в мире неравномерно.
Так, в лидерах роста крупнейший мировой центр богатства — Северная Америка, рост числа богатых и их чистого капитала примерно на 15% за 2019 г. Более 10% роста отмечается в Азии и Африке. В Европе и Тихоокеанском регионе наблюдался рост численности населения и совокупного чистого капитала ниже среднего, говорится в исследовании. Незначительным был рост на Ближнем Востоке. В Латинской Америке и Карибском бассейне процесс создания богатства затормозился, отмечается в исследовании.
Wealth-X для анализа использует собственную модель богатства и инвестиционных активов . Эта модель дает статистически значимые оценки общего частного богатства для всего мира, для каждой из 75 ведущих экономик и для более чем 100 крупнейших городов мира.