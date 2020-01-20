Состояние 1% богатейших людей в мире больше, чем у остального населения
«Если бы вы откладывали $10 000 каждый день с момента, когда были построены египетские пирамиды, то скопили бы только 20% среднего состояния пяти самых богатых людей в мире», – пишет благотворительная организация Oxfam в ежегодном докладе о неравенстве, подготовленном к Всемирному экономическому форуму (ВЭФ) в Давосе. Неравенство вышло из-под контроля, уверены авторы: 1% самых состоятельных людей богаче остальных 6,9 млрд человек.
Одна из причин такого сверхбогатства – снижение налоговых ставок для богачей и крупнейших корпораций и их уклонение от уплаты налогов, считают эксперты Oxfam. C 1945 г. максимальная ставка подоходного налога в США достигала 90%, уже к 1980 г. она снизилась до 70%, а сейчас не превышает 40%. В развивающихся странах максимальная ставка налога на доходы людей еще ниже – 28%, а на прибыль корпораций – 25%. В некоторых странах бедные люди и вовсе платят больше налогов, чем богатые, – например, в Бразилии эффективная ставка 10% беднейших людей превышает 30%, а 10% богатейших – 20%. «Кажется, я плачу налогов меньше, чем любой из моих сотрудников», – цитировала миллиардера Уоррена Баффетта Oxfam в докладе 2019 г.
Богачи обеспечивают только 4% мировых налоговых поступлений, уклоняясь от 30% своих налоговых обязательств. Согласно исследованию профессоров Беркли и Университета Копенгагена, каждый доллар налогов, выплаченный компанией в странах с низкими налоговыми ставками, позволяет ей экономить $5 там, где она ведет бизнес. Чрезвычайно мягкое корпоративное налогообложение помогает акционерам увеличивать дивиденды, но на благосостояние рядовых граждан никак не влияет, уверены эксперты Oxfam: за 2011–2017 гг. средняя зарплата в странах G7 выросла только на 3%, а дивиденды – на 31%.
С 1980 по 2016 г. 1% самых богатых жителей Земли получали 27 центов от каждого доллара, увеличившего мировой доход, а 50% беднейших – только 12 центов, подсчитал профессор Парижской школы экономики Тома Пикетти: «Если экономическая система будет так работать и впредь, мы никогда не избавимся от нищеты». По его словам, мировое неравенство циклично: если в 1950–1970 гг. на 10% самых богатых приходилось 50–60% капитала, уже с 1980-х гг. неравенство вновь начало расти, а налоги – снижаться. В среднем цикл роста или сокращения неравенства доходов длится 40 лет и нынешний цикл может закончиться только в 2050 г., прогнозировал главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон.
По оценкам Всемирного банка, если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то удалось бы вывести из крайней нищеты 100 млн человек к 2030 г. Например, страны могут повысить ставки налогов: если собирать с 1% богачей лишние 0,5% налогов следующие 10 лет, то это позволит создать 117 млн рабочих мест в сфере образования, здравоохранения и помощи пожилым людям, посчитали авторы. Пока же 46% мирового населения живет менее чем на $5,5 в день (уровень бедности для развитых стран, в развивающихся – $3,2), а бедность стала снижаться вдвое медленнее, чем в 2013 г. В крайней нищете с доходом до $1,9 в день живет около 735 млн человек.
В России положение бедных тоже неутешительное: в 2019 г. число людей с доходами ниже 10 000 руб. выросло – по итогам трех кварталов 2019 г. такой доход был у 13,1% россиян против 13% годом ранее (19,2 млн и 19,1 млн человек соответственно), указывает Росстат. Выросла и субъективная бедность – доля людей, которые оценивают свое положение как «плохое» и «очень плохое», увеличилась с 23,3 до 26,5%, свидетельствуют данные аналитиков РАНХиГС. По данным Credit Suisse, 10% наиболее обеспеченных россиян владеют 83% совокупного благосостояния российских домохозяйств, за год (с июля 2018 по конец июня 2019 г.) эта доля выросла на 1 п. п. Выросло и число миллиардеров в России – с 74 до 110 человек, выяснили экономисты Credit Suisse.
Непомерное богатство отражает и правящий миром сексизм, пишут эксперты Oxfam: мужчины на 50% богаче женщин. 22 самых богатых мужчины владеют большим богатством, чем все женщины Африки. Одновременно с этим женщины поддерживают рыночную экономику бесплатной рабочей силой, ухаживая за детьми и стариками, что должно быть обеспечено государственным сектором. Если в деньгах измерить неоплачиваемую работу всех женщин старше 15 лет, то сумма превысит $10,8 трлн в год, уверены эксперты.
По оценкам Международной организации труда, к 2030 г. уход понадобится дополнительным 100 млн пожилых граждан и 100 млн детей в возрасте от 6 до 14 лет. Вместо того чтобы наращивать социальные программы и расходы на инвестиции в здравоохранение и борьбу с неравенством, страны увеличивают налогообложение граждан, сокращают госрасходы, делают частным образование и здравоохранение. Государства продолжают повышать НДС, несмотря на то что этот налог сильнее всего бьет по бедным, пишут аналитики.
Рост экономики может негативно влиять на неравенство доходов, считает главный научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Наталья Зубаревич, потому что она быстрее растет в изначально богатых регионах. В России на смягчение неравенства работает нефтяная рента – «пока ее много и мы не играем в геополитику, эти деньги перераспределяются более активно в менее развитые регионы», рассказывает она. Сейчас выходят из кризиса самые конкурентоспособные регионы – Москва и нефтегазовые – и неравенство стало расти, констатирует она.
Рост неравенства мешает росту самой экономики, писали ранее эксперты ВЭФа. По расчетам МВФ, при увеличении доходов богатейших слоев населения на 1% рост ВВП страны за пять лет замедляется на 0,08 п. п., а при аналогичном увеличении доходов беднейших – ускоряется на 0,38 п. п. По оценкам ОЭСР, увеличение коэффициента Джини (показатель расслоения общества по уровню доходов) на 3 пункта приводит к снижению экономического роста на 0,35 п. п. Кроме того, разрыв между богатыми и бедными может привести к макроэкономической нестабильности, предупреждали эксперты МВФ.