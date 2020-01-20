Состояние 1% богатейших людей в мире больше, чем у остального населения

По оценкам Всемирного банка, если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то удалось бы вывести из крайней нищеты 100 млн человек к 2030 г. Например, страны могут повысить ставки налогов: если собирать с 1% богачей лишние 0,5% налогов следующие 10 лет, то это позволит создать 117 млн рабочих мест в сфере образования, здравоохранения и помощи пожилым людям, посчитали авторы. Пока же 46% мирового населения живет менее чем на $5,5 в день (уровень бедности для развитых стран, в развивающихся – $3,2), а бедность стала снижаться вдвое медленнее, чем в 2013 г. В крайней нищете с доходом до $1,9 в день живет около 735 млн человек.