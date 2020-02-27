Цена нефти Brent опустилась ниже $52

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. впервые за 14 месяцев опустилась ниже $52, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Это произошло в ночь на 27 февраля, по состоянию на 05.31 мск цена майских фьючерсов падала на 1,52%, до 51,99$ за баррель. По данным на 08.30 мск, цена была $52.7 за баррель.