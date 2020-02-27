TEZ Tour и «Интурист» приостановили продажи туров в Италию
Туроператоры начали приостанавливать продажи туров в Италию из-за распространения коронавируса нового типа. Соответствующие решения уже приняли туроператоры TEZ Tour и «Интурист».
«Интурист» всегда и неукоснительно исполняет законодательство, продажи туров в Италию приостановлены, рассказал »Ведомостям» исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин. Если обстоятельства складываются таким образом, что нужно отменять программы и возвращать денежные средства, то мы так и сделаем, уточнил он. По его словам, клиентам будет предложено, вернуть деньги или заменить тур на другой. География может быть широкой Анталии до Чехии и Сочи, говорит Толчин. В «Интуристе» «Интерфаксу» рассказали, что глубина продаж туров в Италию достигает сентября. Сейчас в этой стране на отдыхе находятся около 600 российских туристов, продано несколько тысяч путевок. В компании также отметили, что туры в Южную Корею «Интурист» не продает, а Иран не пользовался большим спросом у россиян после крушения самолета »Международных авиалиний Украины» под Тегераном 8 января.
Продажа туров в Италию у туроператора TEZ Tour остановлена до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, заявил «Ведомостям» ее представитель. Клиентам компании рекомендовано обращаться в агентство, где тут был приобретен, что бы там решить проблемы с аннуляций и перебронирования туров, добавил он.
«Ведомости» направили запросы в Anex tour и Tui Россия.
В четверг, 27 февраля Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за распространения коронавируса в этих странах. Согласно заявлению ведомства россияне, купившие путевки в эти страны, могут аннулировать поездку и вернуть деньги в полном объеме.
Россиянам, находящимся сейчас в Италии, Иране и Южной Корее, Ростуризм рекомендовал находиться на территории отеля и ожидать трансфера до аэропорта.
Сейчас, по данным источника «Ведомостей» в АТОР, в Италии находится около 20 000 туристов, из них организованных 6000-7000. В Южной Корее — около 1000 человек (организованных около 700).