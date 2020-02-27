TEZ Tour и «Интурист» приостановили продажи туров в Италию

«Интурист» всегда и неукоснительно исполняет законодательство, продажи туров в Италию приостановлены, рассказал »Ведомостям» исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин. Если обстоятельства складываются таким образом, что нужно отменять программы и возвращать денежные средства, то мы так и сделаем, уточнил он. По его словам, клиентам будет предложено, вернуть деньги или заменить тур на другой. География может быть широкой Анталии до Чехии и Сочи, говорит Толчин. В «Интуристе» «Интерфаксу» рассказали, что глубина продаж туров в Италию достигает сентября. Сейчас в этой стране на отдыхе находятся около 600 российских туристов, продано несколько тысяч путевок. В компании также отметили, что туры в Южную Корею «Интурист» не продает, а Иран не пользовался большим спросом у россиян после крушения самолета »Международных авиалиний Украины» под Тегераном 8 января.