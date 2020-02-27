Bloomberg: Apple лишилась двух ключевых вице-президентов

Ник Форленза работал под руководством старшего вице-президента по текущей (операционной) деятельности Apple Сабиха Хана и возглавлял команду руководителей цепочек поставок и операций, ответственную за производственные процессы и промышленное оборудование по всему миру, уточняет Bloomberg. Дука Пасмуйж долгие годы помогал вести производственные операции для ключевого продукта Apple — iPhone. По словам источников издания, более года назад он перешел на роль, подотчетную вице-президенту по работе в области дополненной и виртуальной реальности Майку Рокуэллу.