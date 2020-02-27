Bloomberg: Apple лишилась двух ключевых вице-президентов
Американская корпорация Apple лишилась двух вице-президентов, сыгравших ключевую роль в производстве основных продуктов компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, вице-президент по промышленному дизайну Ник Форленза вышел на пенсию, и еще один вице-президент Дуко Пасмуйж, долгие годы работавший над производством iPhone, обсуждает свой уход в ближайшее время.
Ник Форленза работал под руководством старшего вице-президента по текущей (операционной) деятельности Apple Сабиха Хана и возглавлял команду руководителей цепочек поставок и операций, ответственную за производственные процессы и промышленное оборудование по всему миру, уточняет Bloomberg. Дука Пасмуйж долгие годы помогал вести производственные операции для ключевого продукта Apple — iPhone. По словам источников издания, более года назад он перешел на роль, подотчетную вице-президенту по работе в области дополненной и виртуальной реальности Майку Рокуэллу.
Всего в Apple работают около ста вице-президентов, которые помогают генеральному директору Тиму Куку и руководящему составу управлять компанией. Представитель Apple отказался от комментариев, Форленза и Пасмуйж не ответили на запросы Bloomberg, сообщает издание.