Apple объявила о рекордной в своей истории выручке за квартал

Год назад падение продаж iPhone и экономический спад в Китае впервые с 2016 года привели компанию к снижению доходов. В текущем квартале Apple прогнозирует выручку в размере от $63 млрд до $ 67 млрд, то есть рост составит от 9 до 15%. Риски могут быть связаны с распространением коронавирусной инфекции в КНР, но компания готова при необходимости сменить поставщиков, в том числе и в эпицентре заболевания — городе Ухань.