Apple объявила о рекордной в своей истории выручке за квартал
Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке — $91,8 млрд и по прибыли на одну акцию за квартал — $4,9%. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании отчете за квартал, закончившийся 28 декабря 2019 г. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.
«Мы рады сообщить о самой высокой квартальной выручке Apple когда-либо», — цитируются в сообщении слова генерального директора Тима Кука. По его оценке, причиной роста стал спрос на iPhone последних моделей (рост продаж на 8%), часы, наушники AirPod и услуги компании.
База активных устройств превысила 1,5 млрд, против 1,4 млрд годом ранее. «Мы рассматриваем это как мощное свидетельство удовлетворенности, вовлеченности и лояльности наших клиентов — и отличный драйвер нашего роста по всем направлениям», — сказал Кук.
Год назад падение продаж iPhone и экономический спад в Китае впервые с 2016 года привели компанию к снижению доходов. В текущем квартале Apple прогнозирует выручку в размере от $63 млрд до $ 67 млрд, то есть рост составит от 9 до 15%. Риски могут быть связаны с распространением коронавирусной инфекции в КНР, но компания готова при необходимости сменить поставщиков, в том числе и в эпицентре заболевания — городе Ухань.