Токийская биржа открыла торги падением Nikkei на 3,2%

20 февраля индекс составлял 23479,15 пунктов и потерял за неделю торгов более 9%. На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи 27 февраля (0:00 по московскому времени) индекс Dow Jones опустился на 3,83%. Потери около тысячи пунктов в среднем в день — самые большие для этого индекса с кризиса 2008 г. Высокотехнологический индекс NASDAQ упал 4,08% — индекс S&P 500 — на 3,36%. Падение индексов фиксировали на Лондонской, европейских и российских биржах.