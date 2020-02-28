«Коммерсантъ» узнал о планируемой замене Дворковича в совете директоров РЖД

По данным РЖД, в 2019 г. членам совета директоров в целом выплачено 45,37 млн руб., или примерно 3,2 млн каждому. Дворкович кроме членства в совете был также членом комитета по стратегическому планированию и председателем комитета по кадрам и вознаграждениям. Как пишет газета, в этом случае с учетом дополнительной нагрузки по очному участию в заседаниях комитетов, сумма выплат ему должна была составить около 7 млн руб.