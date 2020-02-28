«Коммерсантъ» узнал о планируемой замене Дворковича в совете директоров РЖД
По информации собеседников газеты, Дворковича и Расстригина в совете директоров РЖД заменят министр экономики Максим Решетников и первый замминистра строительства Ирек Файзуллин. Последний будет представлять вице-премьера Марата Хуснуллина. Первый вице-премьер Андрей Белоусов может быть избран председателем совета, что отвечает традициям последних лет. Но, отмечает газета, вопрос о замене Максима Акимова (4 февраля назначен гендиректором «Почты России») на Белоусова пока «обсуждается».
С момента создания в 2003-м и до 2010 г. в совете директоров РЖД председательствовал вице-премьер Александр Жуков, с 2011 г. по 2014-ый — управляющий партнер Altera Capital Кирилл Андросов. С 2015-го по 2018 г. — председателем был Дворкович. После смены правительства в 2018 г. он передал свой пост вице-премьеру Максиму Акимову, курировавшему транспорт.
По данным РЖД, в 2019 г. членам совета директоров в целом выплачено 45,37 млн руб., или примерно 3,2 млн каждому. Дворкович кроме членства в совете был также членом комитета по стратегическому планированию и председателем комитета по кадрам и вознаграждениям. Как пишет газета, в этом случае с учетом дополнительной нагрузки по очному участию в заседаниях комитетов, сумма выплат ему должна была составить около 7 млн руб.