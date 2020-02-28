Disneyland и DisneySea в Токио временно закроют из-за коронавируса
Токийский Disneyland и парк водных аттракционов DisneySea закроются с 29 февраля до 15 марта. Причина приостановки работы в угрозе распространения нового коронавируса. Об этом объявила управляющая парками компания Oriental Land, передает ТАСС.
Парки Disneyland и DisneySea расположены в пригороде Токио на площади более 118 га. Ежегодно их посещают более 30 млн человек. В связи с угрозой эпидемии в Японии, передает информагентство, закрывается большинство театров, отменяются зрелищные мероприятия. Так, до 10 марта приостановил свою работу традиционный японский театр Кабуки. Правительство Японии объявило о приостановке до 15 марта работы всех государственных театров и музеев. Аналогичные меры призвали предпринять и владельцев частных компаний, работающих в сфере зрелищных мероприятий.
В Японии зарегистрировано 919 случаев заражения коронавирусом (болезнь Covid-19). Восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) – это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Среди них – трое россиян. 22 февраля они были эвакуированы и помещены на карантин в Казани.
Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 г. с китайского города Ухань, административного центра провинции Хубэй. Сейчас случаи заражения выявлены в 46 странах, включая Россию. По данным госкомиссии по здравоохранению КНР, в стране умерли от инфекции 2788 человек, выздоровели более 36 100 человек. Число заболевших – более 78 800.