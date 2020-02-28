Disneyland и DisneySea в Токио временно закроют из-за коронавируса

Парки Disneyland и DisneySea расположены в пригороде Токио на площади более 118 га. Ежегодно их посещают более 30 млн человек. В связи с угрозой эпидемии в Японии, передает информагентство, закрывается большинство театров, отменяются зрелищные мероприятия. Так, до 10 марта приостановил свою работу традиционный японский театр Кабуки. Правительство Японии объявило о приостановке до 15 марта работы всех государственных театров и музеев. Аналогичные меры призвали предпринять и владельцев частных компаний, работающих в сфере зрелищных мероприятий.