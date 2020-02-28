Всемирный совет по туризму оценил ущерб от коронавируса в $22 млрд

Эксперты Oxford Economics предполагают, что эта предварительная оценка ущеба может удвоиться и утроиться, если распространение Covid-19 не удастся остановить. По экспертной оценке, более всего пострадают страны, зависимые от китайских туристов. В их числе — Гонконг, Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины. Атипичная пневмония (SARS) начала распространяться в ноябре 2002 г. и была взята под контроль в июле 2003 г. В случае с Covid-19 экспансия инфекции может продлить дольше, считают эксперты.