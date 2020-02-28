«Коммерсантъ»: Россельхознадзор фактически запретил вывоз баранины из СКФО и ЮФО
Россельхознадзор фактически запретил вывоз баранины из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в центральную и северо-западную часть страны, пишет «Коммерсантъ». В ведомстве настаивают, что прямого запрета нет, но участники рынка рассказали изданию, что сложившаяся ситуация с подготовкой досье для Международного эпизоотического бюро (МЭБ) не позволяет вывозить баранину за пределы СКФО и ЮФО.
Согласно опубликованной на сайте Россельхознадзора информации, из СКФО и ЮФО запрещен вывоз живых диких и племенных животных. Необработанное мясо и продукты переработки разрешено вывозить из этих регионов только при условии, что товар импортирован из признанной благополучной МЭБ зоны или страны. В настоящее время МЭБ не признает за СКФО и ЮФО никакого статуса, отмечает «Коммерсантъ». По данным одного из собеседников издания, процесс признания Международным эпизоотическим бюро регионов благополучными может затянуться до середины 2021 г.
В СКФО и ЮФО сейчас уточнены статусы районов по заболеванию мелкого рогатого скота ящуром и изменены условия перемещения товаров, говорится на сайте Россельхознадзора. Это, поясняет ведомство, сделано для подготовки досье для МЭБ. Для экспорта продукции необходимо, чтобы досье признало все регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов «благополучными по ящуру без вакцинации», заявили в Россельхознадзоре.
Из-за таких ограничений в Центральной России может возникнуть дефицит баранины, так как более 80% продукции, потребляемой в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах округа, производится в попавших под запрет районах, предупреждает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Кроме того, ограничения Россельхознадзора угрожают инвестициям в выращивание овец в СКФО и ЮФО и в переработку, добавил эксперт.