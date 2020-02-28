«Коммерсантъ»: Россельхознадзор фактически запретил вывоз баранины из СКФО и ЮФО

Согласно опубликованной на сайте Россельхознадзора информации, из СКФО и ЮФО запрещен вывоз живых диких и племенных животных. Необработанное мясо и продукты переработки разрешено вывозить из этих регионов только при условии, что товар импортирован из признанной благополучной МЭБ зоны или страны. В настоящее время МЭБ не признает за СКФО и ЮФО никакого статуса, отмечает «Коммерсантъ». По данным одного из собеседников издания, процесс признания Международным эпизоотическим бюро регионов благополучными может затянуться до середины 2021 г.